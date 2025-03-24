Суд отменил приговор свердловчанке, осужденной за истязания детей

24 марта 2025 в 14:32 Размер текста - 17 +

Инга К. освободилась из колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Суд отменил приговор жительнице Павды (Свердловская область) Инге К., осужденной за истязание опекаемых детей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. Летом прошлого года Инге назначили пять лет лишения свободы. «Прокуратуру не устроило это решение. Ведомство хочет, чтобы приговор был строже», — отметил собеседник агентства. О семье Инги стало известно пять лет назад, когда одна из опекаемых девочек сбежала из дома и рассказала об издевательствах. По ее словам, Инга якобы заставляла детей избивать друг друга за провинности. Родная дочь женщины опровергает сведения, уверяя, что над младшими издевалась именно сбежавшая девочка, которая впоследствии была осуждена за это (позже приговор отменили, а ее направили в психбольницу). По словам источника URA.RU, под опеку Инге отдали уже больных детей (против сотрудников опеки возбуждено дело). «Теперь же психическое расстройство у одной из девочек пытаются вменить как тяжкий вред, который ей якобы причинила Инга (речь о ст. 111 УК РФ). Примечательно, что все обвинение строится на словах человека, которого отправили на принудительное лечение в психбольницу», — сказал собеседник агентства. Подробнее о запутанной истории, — в этом материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд отменил приговор жительнице Павды (Свердловская область) Инге К., осужденной за истязание опекаемых детей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. Летом прошлого года Инге назначили пять лет лишения свободы. «Прокуратуру не устроило это решение. Ведомство хочет, чтобы приговор был строже», — отметил собеседник агентства. О семье Инги стало известно пять лет назад, когда одна из опекаемых девочек сбежала из дома и рассказала об издевательствах. По ее словам, Инга якобы заставляла детей избивать друг друга за провинности. Родная дочь женщины опровергает сведения, уверяя, что над младшими издевалась именно сбежавшая девочка, которая впоследствии была осуждена за это (позже приговор отменили, а ее направили в психбольницу). По словам источника URA.RU, под опеку Инге отдали уже больных детей (против сотрудников опеки возбуждено дело). «Теперь же психическое расстройство у одной из девочек пытаются вменить как тяжкий вред, который ей якобы причинила Инга (речь о ст. 111 УК РФ). Примечательно, что все обвинение строится на словах человека, которого отправили на принудительное лечение в психбольницу», — сказал собеседник агентства. Подробнее о запутанной истории, — в этом материале.