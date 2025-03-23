23 марта 2025

Директор дочки «Роснефти» из ХМАО пошел на повышение в Москву

Директор «Самотлорнефтегаза» из ХМАО возглавил департамент «Роснефти»
© Служба новостей «URA.RU»
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В дочке «Роснефти» в ХМАО сменился генеральный директор
В дочке «Роснефти» в ХМАО сменился генеральный директор Фото:

Генеральный директор нефтяной компании «Самотлорнефтегаз» из Нижневартовска Денис Худяков покинул пост и приступил к работе в центральном офисе компании в Москве. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из нефтяной сферы.

«Худяков освободил должность гендиректора „Самотлорнефтегаза“. Он назначен руководителем департамента добычи нефти и газа ПАО НК „Роснефть“, — сообщил источник агентства.

«Самотлорнефтегаз» возглавил Александр Кудряшов, что подтверждает изменение информации об организации на портале СБИС. Ранее топ-менеджер исполнял обязанности генерального директора компании. До прихода в югорскую «дочку» работал в «Оренбургнефти», которую в свое время возглавлял Худяков. Кудряшов был заместителем генерального директора по развитию производства.

Агентство URA.RU направило официальные запросы в пресс-службы «Роснефти» и «Самотлорнефтегаза». На момент публикации новости ответы от компаний не поступили.

Ранее URA.RU писало, что Худяков возглавил «Самотлорнефтегаз» в 2022 году после работы в «Оренбургнефти». А прежде он несколько лет отработал на Ямале, где был директором компании «РН-Пурнефтегаз».

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Генеральный директор нефтяной компании «Самотлорнефтегаз» из Нижневартовска Денис Худяков покинул пост и приступил к работе в центральном офисе компании в Москве. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из нефтяной сферы. «Худяков освободил должность гендиректора „Самотлорнефтегаза“. Он назначен руководителем департамента добычи нефти и газа ПАО НК „Роснефть“, — сообщил источник агентства. «Самотлорнефтегаз» возглавил Александр Кудряшов, что подтверждает изменение информации об организации на портале СБИС. Ранее топ-менеджер исполнял обязанности генерального директора компании. До прихода в югорскую «дочку» работал в «Оренбургнефти», которую в свое время возглавлял Худяков. Кудряшов был заместителем генерального директора по развитию производства. Агентство URA.RU направило официальные запросы в пресс-службы «Роснефти» и «Самотлорнефтегаза». На момент публикации новости ответы от компаний не поступили. Ранее URA.RU писало, что Худяков возглавил «Самотлорнефтегаз» в 2022 году после работы в «Оренбургнефти». А прежде он несколько лет отработал на Ямале, где был директором компании «РН-Пурнефтегаз».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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