Директор дочки «Роснефти» из ХМАО пошел на повышение в Москву

Генеральный директор нефтяной компании «Самотлорнефтегаз» из Нижневартовска Денис Худяков покинул пост и приступил к работе в центральном офисе компании в Москве. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из нефтяной сферы.
«Худяков освободил должность гендиректора „Самотлорнефтегаза“. Он назначен руководителем департамента добычи нефти и газа ПАО НК „Роснефть“, — сообщил источник агентства.
«Самотлорнефтегаз» возглавил Александр Кудряшов, что подтверждает изменение информации об организации на портале СБИС. Ранее топ-менеджер исполнял обязанности генерального директора компании. До прихода в югорскую «дочку» работал в «Оренбургнефти», которую в свое время возглавлял Худяков. Кудряшов был заместителем генерального директора по развитию производства.
Агентство URA.RU направило официальные запросы в пресс-службы «Роснефти» и «Самотлорнефтегаза». На момент публикации новости ответы от компаний не поступили.
Ранее URA.RU писало, что Худяков возглавил «Самотлорнефтегаз» в 2022 году после работы в «Оренбургнефти». А прежде он несколько лет отработал на Ямале, где был директором компании «РН-Пурнефтегаз».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!