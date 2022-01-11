В «Самотлорнефтегазе» произошла смена руководителя Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В компании «Самотлорнефтегаз», которая является дочерним предприятием НК «Роснефть», произошла смена руководства. Вместо Валентина Мамаева новым генеральным директором назначен Денис Худяков. Об этом URA.RU сообщил источник внутри предприятия.

«Смена генерального директора компании уже состоялась. В последнем выпуске корпоративной газеты с Новым годом работников „Самотлорнефтегаза“ поздравляет уже новый гендиректор — Денис Худяков. Все праздники был на рабочем месте. Это впечатлило сотрудников. Производит впечатление работоспособного и строгого руководителя», — сообщил инсайдер. В пресс-службе «Самотлорнефтегаза» не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало о предстоящей кадровой ротации в «Самотлорнефтегазе». До назначения на новую должностью Худяков возглавлял другую дочку Роснефти — «Оренбургнефть». А прежде он несколько лет отработал на Ямале, где возглавлял «РН-Пурнефтегаз».

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