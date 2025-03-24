Газовая станция «Суджа» продолжает гореть. Видео

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Пожар на газовой станции «Суджа» продолжается
Пожар на газовой станции «Суджа» продолжается Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Под Курском продолжается пожар на газоизмерительной станции «Суджа». Об этом свидетельствуют соответствующие видеоматериалы.

«Газоизмерительная станция „Суджа“ продолжает гореть в Курской области...» — пишет РИА Новости. Агентство также публикует кадры, на которых виден огонь, охвативший «Суджу».

Украинские силы полностью уничтожили переход к газовой станции «Суджа». Ремонтные работы займут приблизительно два с половиной года, в течение которых поставки газа в Европу будут приостановлены. Усилия Венгрии и Словакии по обеспечению непрерывности поставок оказались бессмысленными.

Атака воспринимается как нарушение предварительных соглашений между Украиной и другими сторонами о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Независимо от того, было ли это действие Киева преднамеренным или результатом действий националистических батальонов, соглашения не соблюдаются. В свете этих событий возникают сомнения в возможности дальнейших переговоров с режимом, не способным контролировать националистические батальоны.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский критически отнесся к предложению президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии, охарактеризовав его как шаг назад в текущей ситуации. Такое мнение Зеленского свидетельствует о его неуважения к главе американского государства. При этом, украинский лидер ранее сам предлагал прекратить огонь: в рамках саммита БРИКС, который прошел в Казани в прошлом году, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал российскому лидеру Владимиру Путину предложение Зеленского о прекращении боевых действий.

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Под Курском продолжается пожар на газоизмерительной станции «Суджа». Об этом свидетельствуют соответствующие видеоматериалы. «Газоизмерительная станция „Суджа“ продолжает гореть в Курской области...» — пишет РИА Новости. Агентство также публикует кадры, на которых виден огонь, охвативший «Суджу». Украинские силы полностью уничтожили переход к газовой станции «Суджа». Ремонтные работы займут приблизительно два с половиной года, в течение которых поставки газа в Европу будут приостановлены. Усилия Венгрии и Словакии по обеспечению непрерывности поставок оказались бессмысленными. Атака воспринимается как нарушение предварительных соглашений между Украиной и другими сторонами о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Независимо от того, было ли это действие Киева преднамеренным или результатом действий националистических батальонов, соглашения не соблюдаются. В свете этих событий возникают сомнения в возможности дальнейших переговоров с режимом, не способным контролировать националистические батальоны. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский критически отнесся к предложению президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии, охарактеризовав его как шаг назад в текущей ситуации. Такое мнение Зеленского свидетельствует о его неуважения к главе американского государства. При этом, украинский лидер ранее сам предлагал прекратить огонь: в рамках саммита БРИКС, который прошел в Казани в прошлом году, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал российскому лидеру Владимиру Путину предложение Зеленского о прекращении боевых действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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