Песков подтвердил URA.RU, что Путин ждет Ким Чен Ына в Москве

У лидера Северной Кореи есть приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Москву. Но когда состоится визит, в частности, приедет ли Ким Чен Ын на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорить преждевременно. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам, сообщил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков.
«У Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Пока анонсирующих заявлений мы не готовы делать», — отметил Песков.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в пятницу 21 марта находился с визитом в Пхеньяне. Ранее президент России Владимир Путин приглашал лидера КНДР Ким Чен Ына на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Известно, что военнослужащие Северной Кореи примут участие в военном параде на Красной площади.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.