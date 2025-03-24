Песков подтвердил URA.RU, что Путин ждет Ким Чен Ына в Москве

Песков: Путин ждет Ким Чен Ына с визитом в Москву
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В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин ждет лидера КНДР Ким Чен Ына в Москве
В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин ждет лидера КНДР Ким Чен Ына в Москве Фото:

У лидера Северной Кореи есть приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Москву. Но когда состоится визит, в частности, приедет ли Ким Чен Ын на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорить преждевременно. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам, сообщил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Пока анонсирующих заявлений мы не готовы делать», — отметил Песков.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в пятницу 21 марта находился с визитом в Пхеньяне. Ранее президент России Владимир Путин приглашал лидера КНДР Ким Чен Ына на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Известно, что военнослужащие Северной Кореи примут участие в военном параде на Красной площади.

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У лидера Северной Кореи есть приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Москву. Но когда состоится визит, в частности, приедет ли Ким Чен Ын на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорить преждевременно. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам, сообщил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков. «У Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Пока анонсирующих заявлений мы не готовы делать», — отметил Песков. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в пятницу 21 марта находился с визитом в Пхеньяне. Ранее президент России Владимир Путин приглашал лидера КНДР Ким Чен Ына на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Известно, что военнослужащие Северной Кореи примут участие в военном параде на Красной площади.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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