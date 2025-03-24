Киев атакует энергетическую инфраструктуру России, вопреки заявлениям Зеленского

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Киевский режим продолжает намеренно атаковать территории РФ
Киевский режим продолжает намеренно атаковать территории РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Несмотря на обещания украинского лидера Владимира Зеленского, Киев продолжает целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру России, включая объекты международного значения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«... вопреки заявлениям Зеленского, ... киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную...» — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.

В министерстве добавили, что в ночь на 24 марта в районе Краснодара произошла попытка атаки украинского дрона на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», принадлежащую Каспийскому трубопроводному консорциуму. Беспилотник был перехвачен и сбит за семь километров до достижения своей цели. Осколки разрушенного аппарата были найдены возле железнодорожной станции Кавказская.

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Несмотря на обещания украинского лидера Владимира Зеленского, Киев продолжает целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру России, включая объекты международного значения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «... вопреки заявлениям Зеленского, ... киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную...» — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны. В министерстве добавили, что в ночь на 24 марта в районе Краснодара произошла попытка атаки украинского дрона на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», принадлежащую Каспийскому трубопроводному консорциуму. Беспилотник был перехвачен и сбит за семь километров до достижения своей цели. Осколки разрушенного аппарата были найдены возле железнодорожной станции Кавказская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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