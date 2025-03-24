Несмотря на обещания украинского лидера Владимира Зеленского, Киев продолжает целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру России, включая объекты международного значения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«... вопреки заявлениям Зеленского, ... киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную...» — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.
В министерстве добавили, что в ночь на 24 марта в районе Краснодара произошла попытка атаки украинского дрона на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», принадлежащую Каспийскому трубопроводному консорциуму. Беспилотник был перехвачен и сбит за семь километров до достижения своей цели. Осколки разрушенного аппарата были найдены возле железнодорожной станции Кавказская.
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