Западным компаниям хотят устроить проверку на вшивость

Шохин: западные компании могут вернуться в РФ, если не спонсируют Украину
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Шохин заявил, что проверка западных компаний на факт поддержки Украины - это нормально для возвращения на рынок в РФ
Шохин заявил, что проверка западных компаний на факт поддержки Украины - это нормально для возвращения на рынок в РФ Фото:

В условиях возвращения иностранных компаний на российский рынок, одним из критериев выдачи разрешений может стать отсутствие их участия в финансировании ВС Украины и производстве вооружений для этой страны. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Он отметил, что хотя индивидуальный подход к каждому инвестору может быть оправданным, необходимо установить общие критерии для всех. «Вот эти более универсальные требования, которые в равной степени применимы ко всем компаниям. А дальше можно дифференцировать в отличие, в том числе, от того, как уходили, от того, как себя вели уйдя, в том числе финансировали ли ВСУ и участвовали ли в производстве боеприпасов напрямую, вооружения и так далее», — заявил Шохин для ТАСС. 

Он отметил, что такой подход — это нормально, особенно при условии сложной геополитической ситуации. Ранее Александр Шохин уже говорил о том, что решение о возвращении западных компаний должна принимать специализированная правительственная комиссия по иностранным инвестициям.

Ранее о своем желании вернуться в Россию заявили американские бизнесмены. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что бизнес в РФ не будет делать «разворот на Запад».

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В условиях возвращения иностранных компаний на российский рынок, одним из критериев выдачи разрешений может стать отсутствие их участия в финансировании ВС Украины и производстве вооружений для этой страны. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он отметил, что хотя индивидуальный подход к каждому инвестору может быть оправданным, необходимо установить общие критерии для всех. «Вот эти более универсальные требования, которые в равной степени применимы ко всем компаниям. А дальше можно дифференцировать в отличие, в том числе, от того, как уходили, от того, как себя вели уйдя, в том числе финансировали ли ВСУ и участвовали ли в производстве боеприпасов напрямую, вооружения и так далее», — заявил Шохин для ТАСС.  Он отметил, что такой подход — это нормально, особенно при условии сложной геополитической ситуации. Ранее Александр Шохин уже говорил о том, что решение о возвращении западных компаний должна принимать специализированная правительственная комиссия по иностранным инвестициям. Ранее о своем желании вернуться в Россию заявили американские бизнесмены. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что бизнес в РФ не будет делать «разворот на Запад».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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