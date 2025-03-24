Западным компаниям хотят устроить проверку на вшивость

В условиях возвращения иностранных компаний на российский рынок, одним из критериев выдачи разрешений может стать отсутствие их участия в финансировании ВС Украины и производстве вооружений для этой страны. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Он отметил, что хотя индивидуальный подход к каждому инвестору может быть оправданным, необходимо установить общие критерии для всех. «Вот эти более универсальные требования, которые в равной степени применимы ко всем компаниям. А дальше можно дифференцировать в отличие, в том числе, от того, как уходили, от того, как себя вели уйдя, в том числе финансировали ли ВСУ и участвовали ли в производстве боеприпасов напрямую, вооружения и так далее», — заявил Шохин для ТАСС.
Он отметил, что такой подход — это нормально, особенно при условии сложной геополитической ситуации. Ранее Александр Шохин уже говорил о том, что решение о возвращении западных компаний должна принимать специализированная правительственная комиссия по иностранным инвестициям.
Ранее о своем желании вернуться в Россию заявили американские бизнесмены. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что бизнес в РФ не будет делать «разворот на Запад».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.