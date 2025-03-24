Под Симферополем введен режим ЧС из-за аварии

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В ДТП пострадали 27 человек
В ДТП пострадали 27 человек Фото:

В Симферопольском районе введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Об этом сообщил глава района Сергей Петелин в беседе с корреспондентом URA.RU.

Введение режима ЧС связано с ДТП, в котором столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. По предварительным данным, в результате аварии скончались шесть человек, пострадали 27. В момент происшествия в автобусе насчитывалось 32 пассажира.

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В Симферопольском районе введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Об этом сообщил глава района Сергей Петелин в беседе с корреспондентом URA.RU. Введение режима ЧС связано с ДТП, в котором столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. По предварительным данным, в результате аварии скончались шесть человек, пострадали 27. В момент происшествия в автобусе насчитывалось 32 пассажира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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