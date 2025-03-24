В ДТП пострадали 27 человек
В Симферопольском районе введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Об этом сообщил глава района Сергей Петелин в беседе с корреспондентом URA.RU.
Введение режима ЧС связано с ДТП, в котором столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. По предварительным данным, в результате аварии скончались шесть человек, пострадали 27. В момент происшествия в автобусе насчитывалось 32 пассажира.
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