Число пострадавших в жутком ДТП в Крыму выросло

В результате аварии в Крыму погибло шесть человек
В Крыму в результате страшной автомобильной аварии число пострадавших увеличилось. В ДТП погибли шесть человек, а количество раненых достигло 27, сообщили источники URA.RU.
Ранее вблизи Симферополя на автомагистрали случилось ДТП, в котором столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. В момент аварии в автобусе пребывало 32 пассажиров. В настоящее время проводится детальное расследование инцидента, по факту происшествия возбуждено уголовного дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.