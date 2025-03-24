Число пострадавших в жутком ДТП в Крыму выросло

Число пострадавших в ДТП под Симферополем выросло до 27 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате аварии в Крыму погибло шесть человек
В результате аварии в Крыму погибло шесть человек Фото:

В Крыму в результате страшной автомобильной аварии число пострадавших увеличилось. В ДТП погибли шесть человек, а количество раненых достигло 27, сообщили источники URA.RU.

Ранее вблизи Симферополя на автомагистрали случилось ДТП, в котором столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. В момент аварии в автобусе пребывало 32 пассажиров. В настоящее время проводится детальное расследование инцидента, по факту происшествия возбуждено уголовного дела.

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В Крыму в результате страшной автомобильной аварии число пострадавших увеличилось. В ДТП погибли шесть человек, а количество раненых достигло 27, сообщили источники URA.RU. Ранее вблизи Симферополя на автомагистрали случилось ДТП, в котором столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. В момент аварии в автобусе пребывало 32 пассажиров. В настоящее время проводится детальное расследование инцидента, по факту происшествия возбуждено уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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