Кардиологи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (ФГБУ ФЦССХ МЗ РФ) в Челябинске подарили 15 лет жизни пожилому пациенту Ивану Кузьмину. Он был в числе первых пациентов, которому сделали операцию на сердце в кардиоцентре, рассказал URA.RU Кузьмин. Все коронарные шунты, установленные в 2011 году, до сих пор функционируют.
«Много лет назад почувствовал резкое недомогание и боли в области груди. Был год, когда я попадал в кардиологическое отделение больницы аж девять раз! В 2008 году случился инфаркт, к сильным болям добавилось затруднительное дыхание», — рассказал URA.RU Кузьмин.
Врач посоветовал сделать операцию и предложил выписать направление на проведение коронарного шунтирования в федеральный кардиоцентр, который тогда в Челябинске еще только готовили к открытию. Кузьмин согласился и 27 января 2011 года стал первым пациентом приемного покоя нового медучреждения.
«Мы подошли к больнице, сотрудники увидели нас в окно, выбежали из здания и с радостными криками, что вот он, первый пациент, пригласили зайти внутрь. Там мы стали фотографироваться. Снимок у меня хранится до сих пор. А как красиво было внутри!» — вспоминает Кузьмин.
Сейчас пациенту 76 лет. Благодаря врачам челябинского кардиоцентра Кузьмин полноценно наслаждается жизнью — занимается огородом и растить двух внучек.
Станислав Андриевских, заведующий первым кардиохирургическим отделением ФГБУ ФЦССХ МЗ РФ, который 15 лет назад прооперировал Кузьмина, эффект от операции оценивает как положительный. «Кузьмин был одним из первых пациентов, которого мы прооперировали со дня открытия центра в 2011 году. Особенность не только в том, что он первый. Но и в диагностике. Если сейчас мы смотрим все данные пациента в режиме онлайн, то тогда результаты обследования записывали на кассеты. Мне пришлось принести из дома видеомагнитофон, чтобы все могли посмотреть его данные», — рассказал Андриевских.
Спустя 15 лет все коронарные шунты, сформированные тогда, до сих пор функционируют. Со слов врача, он испытывает радость от того, что выполненная когда-то им работа дала такой длительный и положительный эффект.
Врачи челябинского кардиоцентр ранее заменили клапан в сердце бойцу СВО, перенесшему 12 операций. Юрий Караваев в 2022 году под Бахмутом подорвался на мине и едва не остался без ноги. В центре Илизарова ногу ему собирали буквально по частям, появился шанс, что он сможет ходить. Но неожиданно появились проблемы с сердцем. Обследование выявило тяжелое поражение митрального клапана.
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