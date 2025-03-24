Экс-замглавы Минобороны Иванов не признал вину в суде

Бывший замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов не признал вину в суде, сообщают журналисты из зала суда. Он обвиняется в выводе и растрате более четырех миллиардов рублей.
«Иванов не признал вину по делу о растрате», — отмечают РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда. Ранее стало известно, что суд начал по существу слушать дело Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова, которые обвиняются в растрате более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».
Иванов был арестован в апреле 2024 года. Он также проходит под следствием в связи с другим делом о получении взяток на сумму более миллиарда рублей.
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