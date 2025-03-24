Экс-замглавы Минобороны Иванов не признал вину в суде

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Иванов не признал вину
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новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Бывший замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов не признал вину в суде, сообщают журналисты из зала суда. Он обвиняется в выводе и растрате более четырех миллиардов рублей.

«Иванов не признал вину по делу о растрате», — отмечают РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда. Ранее стало известно, что суд начал по существу слушать дело Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова, которые обвиняются в растрате более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».

Иванов был арестован в апреле 2024 года. Он также проходит под следствием в связи с другим делом о получении взяток на сумму более миллиарда рублей.

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Бывший замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов не признал вину в суде, сообщают журналисты из зала суда. Он обвиняется в выводе и растрате более четырех миллиардов рублей. «Иванов не признал вину по делу о растрате», — отмечают РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда. Ранее стало известно, что суд начал по существу слушать дело Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова, которые обвиняются в растрате более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Иванов был арестован в апреле 2024 года. Он также проходит под следствием в связи с другим делом о получении взяток на сумму более миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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