Тюменские школьники стали реже болеть ОРВИ. Заболеваемость среди детей 7-14 лет снизилась по итогам недели на 17,6%, сообщает на официальном сайте региональное управление Роспотребнадзора.
«По итогам двенадцатой недели 2025 года в Тюменской области зарегистрировано общее снижение заболеваемости ОРВИ на 3,3%. Среди детей 7-14 лет заболеваемость снизилась на 17,6% по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в структуре анализов все чаще выявляются вирусы гриппа. Самыми распространенными в Тюмени являются штаммы группы B. Как ранее рассказало URA.RU, за неделю до начала весенних каникул всех школьников Тюмени отправили на дистант.
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