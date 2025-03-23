23 марта 2025

Тюменские школьники стали реже болеть ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ среди школьников Тюменской области упала на 17,6%
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень заболеваемости снизился сразу на 17,6%
Уровень заболеваемости снизился сразу на 17,6% Фото:

Тюменские школьники стали реже болеть ОРВИ. Заболеваемость среди детей 7-14 лет снизилась по итогам недели на 17,6%, сообщает на официальном сайте региональное управление Роспотребнадзора.

«По итогам двенадцатой недели 2025 года в Тюменской области зарегистрировано общее снижение заболеваемости ОРВИ на 3,3%. Среди детей 7-14 лет заболеваемость снизилась на 17,6% по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в структуре анализов все чаще выявляются вирусы гриппа. Самыми распространенными в Тюмени являются штаммы группы B. Как ранее рассказало URA.RU, за неделю до начала весенних каникул всех школьников Тюмени отправили на дистант.

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Тюменские школьники стали реже болеть ОРВИ. Заболеваемость среди детей 7-14 лет снизилась по итогам недели на 17,6%, сообщает на официальном сайте региональное управление Роспотребнадзора. «По итогам двенадцатой недели 2025 года в Тюменской области зарегистрировано общее снижение заболеваемости ОРВИ на 3,3%. Среди детей 7-14 лет заболеваемость снизилась на 17,6% по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что в структуре анализов все чаще выявляются вирусы гриппа. Самыми распространенными в Тюмени являются штаммы группы B. Как ранее рассказало URA.RU, за неделю до начала весенних каникул всех школьников Тюмени отправили на дистант.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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