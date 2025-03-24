В Кургане интересно: расписание спортивных мероприятий на неделю

В Кургане с 25 марта по 1 апреля пройдет ряд значимых спортивных мероприятий. Среди них всероссийские и региональные соревнования по различным видам спорта, сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.
Всероссийские соревнования общества «Динамо» по боксу среди юношей 13-14 лет будут проходить 25-29 марта в 12:00. Состязания пройдут в спорткомплексе «Трудовые резервы имени П.Ф. Безбородова».
С 27 марта по 1 апреля в 10:00 в МБУДО «ДЮСШ № 2» состоится Первенство Курганской области по баскетболу. Также 27 марта в 14:00 пройдут соревнования по плаванию в зачет Универсиады Курганской области в бассейне «Олимп».
Всероссийский турнир по спортивной борьбе (греко-римская борьба) среди юниоров до 21 года стартует в спорткомплексе имени Горбенко 28 марта в 11:00. А 28-29 марта в 10:00 в городе Куртамыш в спортзале ДЮСШ состоится отборочный турнир Первенства Курганской области по футзалу среди юношеских команд (до 13 лет).
В конце месяца, 29 марта, в 7:00 на озере Орлово запланирован чемпионат Курганской области по рыболовному спорту. А 30 марта в 10:00 в спорткомплексе МБУ ДСО в Кургане пройдет отборочный турнир Первенства Курганской области по футзалу среди юношеских команд (до 17 лет).
В регионе проходят не только спортивные мероприятия. Ранее URA.RU делало подборку, какие известные артисты приедут в Курган в этом году. Среди них Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Игорь Растеряев и другие.
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