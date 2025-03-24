ЛДПР предложила ввести новую выплату для пермских полицейских

В Пермском крае предложили ввести доплаты из бюджета региона к зарплатам участковых полиции. С такой инициативой выступил руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Олег Постников. Он направил письмо на имя губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, где говорит о том, что выплаты в 10 000 рублей участковым в других регионах помогли решить проблему нехватки кадров.
«Вопрос дефицита кадров остро стоит не только во многих отраслях экономики, но и в органах власти. По информации ГУ МВД РФ по Пермскому краю, одной из основных причин некомплекта и текучести кадров является низкий размер денежного довольствия, что с учетом роста инфляции не обеспечивает материальной стабильности сотрудника. Учитывая важность и масштаб проблемы, прошу вас рассмотреть возможность выделения средств краевого бюджета на установление в Пермском крае мер социальной поддержки участковым», — пишет Олег Постников в своем telegram-канале.
Нехватка кадров по данным на 1 марта 2025 года составляет почти 25%. И год от года она только увеличивается (в 2023 году составлял порядка 18%). Больше всего (50%) — некомплект в ППС. 30% сотрудников не хватает среди участковых. Особенно сложная ситуация, по словам Постникова, в сельской местности: например, в Кондратово Пермского района должно быть пять участковых, а работает всего два. Но именно участковые вносят значительный вклад в профилактику правонарушений и поддержание правопорядка. Они смотрят за людьми с условным наказанием, следят за теми, кто освободился досрочно, наблюдают за мигрантами, наркоманами, алкоголиками и т.д.
Проблема в том, что при средней зарплате в Прикамье в 73 тысячи рублей, младшие сержанты полиции получают по 30-35 тысяч рублей, младшие лейтенанты — по 40-45 тысяч рублей. Постников апеллирует к опыту других регионов (Волгоградская, Свердловская, Новосибирская, Липецкая области, Республика Крым), где из бюджета участковым ежемесячно выплачивается по 10 000 рублей. И это «позволило снизить текучесть и дефицит кадров в этих регионах». Поэтому ЛДПР предлагает руководству Пермского края рассмотреть введение таких доплат в Прикамье.
Инициативу поддерживает политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов. Он отмечает, что ЛДПР в последнее время все активнее подключается к социальной повестке: не так давно один из представителей партии в Челябинской области выступил с инициативой поддержки врачей, Приморский край также вышел с предложением повышения зарплат полицейским. «И поэтому уже можно уверенно говорить о том, что партия, „вставая“ на социальную повестку, актуализируя эти вопросы, старается завоевать симпатии дополнительных групп избирателей. Тех, которые традиционно скорее тяготели к партии власти», — говорит Листратов. По словам эксперта, сегодня мы наблюдаем то, как на практике реализуется принцип работы ЛДПР «от регионов — к центру», заявленный Леонидом Слуцким. Партия сначала поднимает вопрос в каком-либо одном регионе, затем подкрепляет его в других территориях, набирая таким образом солидный портфель поддержки на местах, и уже затем выносит проблему на федеральный уровень.
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