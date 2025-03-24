Ефремова освободят по УДО: как проходило заседание и что пообещал актер

Суд одобрил прошение об УДО актера Ефремова
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Ефремову
Ефремову Фото:

Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова из исправительной колонии (ИК). Решение принял Алексеевский суд Белгородской области.

Рассмотрение ходатайства об УДО актера началось в понедельник, 24 марта, в 10:00 по московскому времени. Ефремов раскаялся в содеянном и пообещал больше никогда не пить и не садиться за руль. Администрация одобрительно высказалась о нем. Однако суд озвучил целый ряд нарушений. Подробнее о ходе заседания — в материале URA.RU.

Ход заседания

Ефремов был признан злостным нарушителем режима и-за того, что при нем нашли смартфон, по которому он совершал звонки на волю. За это актер был отправлен на пять дней в изолятор. 

Однако администрация колонии заступилась за Ефремова, указав на его культурно-массовую деятельность во время заключения, а также на трудолюбие и примерное поведение. В колонии актер снимал фильмы, участвовал в общественной жизни и вел образ жизни, направленный на искупление вины.

Среди озвученных судом нарушений присутствовали:

  • уход с рабочего места на чаепитие;
  • смартфон и звонки на волю;
  • нарушение дисциплины;
  • нарушения по форме одежды.

Обещания и жалобы Ефремова

В ходе заседания Ефремов пообещал бросить пить и никогда не садиться за руль. Об этом сообщает telegram-канал Shot. 

«Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», — заявил артист в ходе заседания по вопросу УДО. Ефремов заверил, что все осознал и соскучился по своей профессии.

По словам актера, телефон у него появился из-за «глупости» — он увидел, как другие заключенные звонят, и захотел так же. От последнего слова он отказался.

Ефремов сообщил об усугублении заболевания легких, а его адвокаты подчеркнули необходимость проведения лечения в специализированных медицинских учреждениях, которых нет в системе УФСИН. Суд, рассмотрев ходатайство о состоянии здоровья, отклонил его, указав, что это не относится к рассматриваемому вопросу о досрочном освобождении. Ефремов также выразил искреннее раскаяние в содеянном, выразил соболезнования семье пострадавшего и извинился.

Желание выйти по УДО

Актер был осужден за вождение в пьяном виде, которое привело к смертельному ДТП в июне 2020 года. При задержании он вел себя неадекватно, анализ крови показал, что артист выпил бутылку водки перед тем, как сесть за руль. На заседании признал вину.

Его приговорили к восьми годам колонии, после апелляции срок был сокращен на полгода. Его этапировали в исправительную колонию в городе Алексеев (Белгородская область).

В 2023 году Ефремов подал заявку на замену наказания с заключения на принудительные работы, однако позе попросил прекратить рассмотрение.

Во время заключения он устроился на швейное производство, снял фильм «Евангелие от Федора». Он активно читает книги, у него хорошие отношения с администрацией и сокамерниками.

С марта 2024 года у Ефремова появилось право на УДО, поскольку он отбыл половину назначенного наказания — его срок заканчивается в 2027 году. Спустя почти год — в феврале 2025-го, актер подал соответствующее прошение. При отказе он сможет подать повторное прошение только через полгода.

Семья мужчины, погибшего в ДТП с участием Ефремова, простила его

Родственники погибшего в результате ДТП курьера из Рязани Сергея Захарова простили актера Михаила Ефремова, который в состоянии алкогольного опьянения стал виновником аварии. Об этом сообщил адвокат семьи Захаровых, Александр Добровинский.

В контексте обсуждений о возможном досрочном освобождении Ефремова из заключения, Добровинский подчеркнул, что в настоящее время он не склонен заниматься этим вопросом. Адвокат также выразил мнение, что не считает своей задачей постоянно следить за судьбой актера. Потенциальное освобождение Ефремова не вызывает у него никаких эмоций.

Одобрение суда

Алексеевский суд Белгородской области принял решение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова. Обвинение, прокуратура, адвокат и колония согласны с УДО. Со слов прокурора, цель уголовного наказания достигнута, поэтому Ефремову больше не надо сидеть в колонии.

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Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова из исправительной колонии (ИК). Решение принял Алексеевский суд Белгородской области. Рассмотрение ходатайства об УДО актера началось в понедельник, 24 марта, в 10:00 по московскому времени. Ефремов раскаялся в содеянном и пообещал больше никогда не пить и не садиться за руль. Администрация одобрительно высказалась о нем. Однако суд озвучил целый ряд нарушений. Подробнее о ходе заседания — в материале URA.RU. Ход заседания Ефремов был признан злостным нарушителем режима и-за того, что при нем нашли смартфон, по которому он совершал звонки на волю. За это актер был отправлен на пять дней в изолятор.  Однако администрация колонии заступилась за Ефремова, указав на его культурно-массовую деятельность во время заключения, а также на трудолюбие и примерное поведение. В колонии актер снимал фильмы, участвовал в общественной жизни и вел образ жизни, направленный на искупление вины. Среди озвученных судом нарушений присутствовали: Обещания и жалобы Ефремова В ходе заседания Ефремов пообещал бросить пить и никогда не садиться за руль. Об этом сообщает telegram-канал Shot.  По словам актера, телефон у него появился из-за «глупости» — он увидел, как другие заключенные звонят, и захотел так же. От последнего слова он отказался. Ефремов сообщил об усугублении заболевания легких, а его адвокаты подчеркнули необходимость проведения лечения в специализированных медицинских учреждениях, которых нет в системе УФСИН. Суд, рассмотрев ходатайство о состоянии здоровья, отклонил его, указав, что это не относится к рассматриваемому вопросу о досрочном освобождении. Ефремов также выразил искреннее раскаяние в содеянном, выразил соболезнования семье пострадавшего и извинился. Желание выйти по УДО Актер был осужден за вождение в пьяном виде, которое привело к смертельному ДТП в июне 2020 года. При задержании он вел себя неадекватно, анализ крови показал, что артист выпил бутылку водки перед тем, как сесть за руль. На заседании признал вину. Его приговорили к восьми годам колонии, после апелляции срок был сокращен на полгода. Его этапировали в исправительную колонию в городе Алексеев (Белгородская область). В 2023 году Ефремов подал заявку на замену наказания с заключения на принудительные работы, однако позе попросил прекратить рассмотрение. Во время заключения он устроился на швейное производство, снял фильм «Евангелие от Федора». Он активно читает книги, у него хорошие отношения с администрацией и сокамерниками. С марта 2024 года у Ефремова появилось право на УДО, поскольку он отбыл половину назначенного наказания — его срок заканчивается в 2027 году. Спустя почти год — в феврале 2025-го, актер подал соответствующее прошение. При отказе он сможет подать повторное прошение только через полгода. Семья мужчины, погибшего в ДТП с участием Ефремова, простила его Родственники погибшего в результате ДТП курьера из Рязани Сергея Захарова простили актера Михаила Ефремова, который в состоянии алкогольного опьянения стал виновником аварии. Об этом сообщил адвокат семьи Захаровых, Александр Добровинский. В контексте обсуждений о возможном досрочном освобождении Ефремова из заключения, Добровинский подчеркнул, что в настоящее время он не склонен заниматься этим вопросом. Адвокат также выразил мнение, что не считает своей задачей постоянно следить за судьбой актера. Потенциальное освобождение Ефремова не вызывает у него никаких эмоций. Одобрение суда Алексеевский суд Белгородской области принял решение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова. Обвинение, прокуратура, адвокат и колония согласны с УДО. Со слов прокурора, цель уголовного наказания достигнута, поэтому Ефремову больше не надо сидеть в колонии.
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