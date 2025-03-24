Ефремова освободят по УДО: как проходило заседание и что пообещал актер

Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова из исправительной колонии (ИК). Решение принял Алексеевский суд Белгородской области.
Рассмотрение ходатайства об УДО актера началось в понедельник, 24 марта, в 10:00 по московскому времени. Ефремов раскаялся в содеянном и пообещал больше никогда не пить и не садиться за руль. Администрация одобрительно высказалась о нем. Однако суд озвучил целый ряд нарушений. Подробнее о ходе заседания — в материале URA.RU.
Ход заседания
Ефремов был признан злостным нарушителем режима и-за того, что при нем нашли смартфон, по которому он совершал звонки на волю. За это актер был отправлен на пять дней в изолятор.
Однако администрация колонии заступилась за Ефремова, указав на его культурно-массовую деятельность во время заключения, а также на трудолюбие и примерное поведение. В колонии актер снимал фильмы, участвовал в общественной жизни и вел образ жизни, направленный на искупление вины.
Среди озвученных судом нарушений присутствовали:
- уход с рабочего места на чаепитие;
- смартфон и звонки на волю;
- нарушение дисциплины;
- нарушения по форме одежды.
Обещания и жалобы Ефремова
В ходе заседания Ефремов пообещал бросить пить и никогда не садиться за руль. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», — заявил артист в ходе заседания по вопросу УДО. Ефремов заверил, что все осознал и соскучился по своей профессии.
По словам актера, телефон у него появился из-за «глупости» — он увидел, как другие заключенные звонят, и захотел так же. От последнего слова он отказался.
Ефремов сообщил об усугублении заболевания легких, а его адвокаты подчеркнули необходимость проведения лечения в специализированных медицинских учреждениях, которых нет в системе УФСИН. Суд, рассмотрев ходатайство о состоянии здоровья, отклонил его, указав, что это не относится к рассматриваемому вопросу о досрочном освобождении. Ефремов также выразил искреннее раскаяние в содеянном, выразил соболезнования семье пострадавшего и извинился.
Желание выйти по УДО
Актер был осужден за вождение в пьяном виде, которое привело к смертельному ДТП в июне 2020 года. При задержании он вел себя неадекватно, анализ крови показал, что артист выпил бутылку водки перед тем, как сесть за руль. На заседании признал вину.
Его приговорили к восьми годам колонии, после апелляции срок был сокращен на полгода. Его этапировали в исправительную колонию в городе Алексеев (Белгородская область).
В 2023 году Ефремов подал заявку на замену наказания с заключения на принудительные работы, однако позе попросил прекратить рассмотрение.
Во время заключения он устроился на швейное производство, снял фильм «Евангелие от Федора». Он активно читает книги, у него хорошие отношения с администрацией и сокамерниками.
С марта 2024 года у Ефремова появилось право на УДО, поскольку он отбыл половину назначенного наказания — его срок заканчивается в 2027 году. Спустя почти год — в феврале 2025-го, актер подал соответствующее прошение. При отказе он сможет подать повторное прошение только через полгода.
Семья мужчины, погибшего в ДТП с участием Ефремова, простила его
Родственники погибшего в результате ДТП курьера из Рязани Сергея Захарова простили актера Михаила Ефремова, который в состоянии алкогольного опьянения стал виновником аварии. Об этом сообщил адвокат семьи Захаровых, Александр Добровинский.
В контексте обсуждений о возможном досрочном освобождении Ефремова из заключения, Добровинский подчеркнул, что в настоящее время он не склонен заниматься этим вопросом. Адвокат также выразил мнение, что не считает своей задачей постоянно следить за судьбой актера. Потенциальное освобождение Ефремова не вызывает у него никаких эмоций.
Одобрение суда
Алексеевский суд Белгородской области принял решение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова. Обвинение, прокуратура, адвокат и колония согласны с УДО. Со слов прокурора, цель уголовного наказания достигнута, поэтому Ефремову больше не надо сидеть в колонии.
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