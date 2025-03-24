Бригада ВСУ отказалась идти на Белгород вопреки приказу

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Командир одной из бригад ВСУ отказался идти на Белгородскую область, поэтому его сняли с должности
Командир одной из бригад ВСУ отказался идти на Белгородскую область, поэтому его сняли с должности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир 82-й десантно-штурмовой бригады ВС Украины Дмитрий Волошин был снят с должности в результате отказа исполнить приказ о перемещении подразделений бригады к границе с Краснояружским районом Белгородской области. Об этом сообщил telegram-канал «Северный ветер».

«82-я бригада ВСУ отказалась выполнять приказ в Белгородском приграничье — комбриг снят», — говорится в публикации. На место Волошина временно назначен В. Гуцул, о нем отзываются как о «довольно-таки любопытном персонаже».

Военные корреспонденты утверждают, что Гуцул вывез семью в одну из южноевропейских стран. На посту временного командующего Гуцулу поручено восстановить боеготовность 82-й бригады. Пополнение личного состава бригады предполагается реализовать за счет принудительно мобилизованных граждан Украины в возрасте до 24 лет.

Ранее сообщалось, что украинские военные пытались прорваться на российскую территорию через село Демидовка в Белгородской области. Они пытались вытеснить ВС РФ сиз северной части населенного пункта, но их попытка не увенчалась успехом. Украинские военные были вынуждены отступить в Сумскую область. 

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Командир 82-й десантно-штурмовой бригады ВС Украины Дмитрий Волошин был снят с должности в результате отказа исполнить приказ о перемещении подразделений бригады к границе с Краснояружским районом Белгородской области. Об этом сообщил telegram-канал «Северный ветер». «82-я бригада ВСУ отказалась выполнять приказ в Белгородском приграничье — комбриг снят», — говорится в публикации. На место Волошина временно назначен В. Гуцул, о нем отзываются как о «довольно-таки любопытном персонаже». Военные корреспонденты утверждают, что Гуцул вывез семью в одну из южноевропейских стран. На посту временного командующего Гуцулу поручено восстановить боеготовность 82-й бригады. Пополнение личного состава бригады предполагается реализовать за счет принудительно мобилизованных граждан Украины в возрасте до 24 лет. Ранее сообщалось, что украинские военные пытались прорваться на российскую территорию через село Демидовка в Белгородской области. Они пытались вытеснить ВС РФ сиз северной части населенного пункта, но их попытка не увенчалась успехом. Украинские военные были вынуждены отступить в Сумскую область. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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