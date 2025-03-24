Командир 82-й десантно-штурмовой бригады ВС Украины Дмитрий Волошин был снят с должности в результате отказа исполнить приказ о перемещении подразделений бригады к границе с Краснояружским районом Белгородской области. Об этом сообщил telegram-канал «Северный ветер».
«82-я бригада ВСУ отказалась выполнять приказ в Белгородском приграничье — комбриг снят», — говорится в публикации. На место Волошина временно назначен В. Гуцул, о нем отзываются как о «довольно-таки любопытном персонаже».
Военные корреспонденты утверждают, что Гуцул вывез семью в одну из южноевропейских стран. На посту временного командующего Гуцулу поручено восстановить боеготовность 82-й бригады. Пополнение личного состава бригады предполагается реализовать за счет принудительно мобилизованных граждан Украины в возрасте до 24 лет.
Ранее сообщалось, что украинские военные пытались прорваться на российскую территорию через село Демидовка в Белгородской области. Они пытались вытеснить ВС РФ сиз северной части населенного пункта, но их попытка не увенчалась успехом. Украинские военные были вынуждены отступить в Сумскую область.
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