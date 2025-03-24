Нефтяники устроили гастроли Школы-студии МХАТ в ХМАО

В городском драматическом театре Нижневартовска состоялись гастроли Школы-студии МХАТ. Молодые артисты — студенты выпускного курса под руководством художественного руководителя театра имени А.С. Пушкина, заслуженного артиста РФ Евгения Писарева показали югорским зрителям два спектакля: «Белый вальс» и «Лицей». Гастроли для югорских зрителей были организованы компанией СИБУР. На пресс-конференции побывал корреспондент URA.RU.
«Процесс добычи, транспортировки, переработки нефти предполагает тяжелый труд, суровые будни. После работы людям хочется окунуться в мир прекрасного, и театр дает им эту возможность, поэтому компания с готовностью поддерживает такие проекты в рамках программы „Формула хороших дел“», — отметил первый заместитель генерального директора «Запсибтрансгаза» (предприятия СИБУРа в ХМАО) Александр Степура.
За два выходных дня постановки посмотрели более трех сотен жителей города. После спектаклей зрители пообщались с актерами и режиссерами.
«В моем студенчестве не было таких гастролей. У ребят сейчас очень сложное время: они заканчивают четвертый курс и после выпуска должны снова показывать себя в театрах. Вы подарили им возможность немного передохнуть перед этим сложным прыжком», — рассказала на пресс-конференции доцент кафедры актерского мастерства Школы-студии МХАТ, актриса театра и кино Евгения Дмитриева.
В рамках гастрольного тура прошли мастер-классы по актерскому мастерству, профориентационная лекция для будущих продюсеров, а также прослушивания абитуриентов, желающих поступить на Актерский факультет. В прослушиваниях приняли участие 40 человек, 12 из них прошли на второй тур.
«Это отличный результат! Не во всех городах так происходит. Ребята очень подготовленные, энергоемкие, заразительные, красивые и творческие. Нижневартовск сможет гордиться своими молодыми талантами», — отметила доцент кафедры Сценической речи и вокала, актриса Московского театра Сатирикон Марина Дровосекова. Помимо Нижневартовска, в рамках проекта артисты планируют посетить Тобольск, Томск, Дзержинск.
Ранее URA.RU писало, что СИБУР подвел итоги десятого грантового конкурса в рамках программы «Формула хороших дел». В 2025 году компания поддержит реализацию 19 социальных проектов в Югре.
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