«Квартиры могут подорожать»: как льготная ипотека на «вторичку» изменит рынок Свердловской области

Появление льготной семейной ипотеки на рынке вторичного жилья Свердловской области может запустить рост цен этих объектов. Такое предположение в разговоре с URA.RU озвучил руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.
«Кардинальных изменений [на рынке] ждать не стоит, так как в населенных пунктах, вошедших в список, вторичного жилья, которое построят за 20 лет, не так много. Естественно, продавцы будут пользоваться спросом и повышать цену. Такие квартиры могут подорожать», — полагает Хорьков. По его мнению, часть средств, которая ранее после продажи квартир перераспределялась в пользу рынка Екатеринбурга, теперь может до него не дойти.
При этом Екатеринбург не нуждается в льготной семейной ипотеке, считает эксперт. Цель таких программ заключается в расширении предложения, на вторичном рынке принудительно это сделать нельзя, как было с рынком новостроек.
«В случае с вторичным рынком предложение невозможно увеличить. Поддержать спрос — да, он вырос, а предложение каким было, таким и осталось, вырасти оно не может, так как зажато теми рамками жилого фонда, который сформирован. Все это может привести только к росту цен, и эффект более доступной квартиры быстро нивелируется. Когда массово вводилась льготная ипотека на новостройки, размышляли так: „Мы сейчас поддержим спрос, девелоперы отреагируют, и начнут строить больше объектов, тогда сформируется новое предложение“. В Екатеринбурге проблем не возникло, объем предложения действительно вырос в два раза и инвестиции стали значительнее. Но в целом по стране эффекта не было, объемы стройки выросли лишь на 15%».
По прогнозам Хорькова, новый формат льготной ипотеки на вторичном рынке просуществует какое-то время. Однако впоследствии его нужно будет уточнять и корректировать для того, чтобы сделать более адресным.
Ранее URA.RU рассказывало, что семейная ипотека для покупки вторичного жилья запустилась в 36 городах Свердловской области. Екатеринбург в этот список не вошел, так как не подходит по трем главным критериям, подробнее о них — в материале.
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