Путин дал последний шанс скандальному губернатору

Президент РФ Владимир Путин дал шанс губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву вновь пойти на выборы и сохранить за собой руководство регионом. Как объяснил URA.RU гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, решение Путина позволит сохранить внутреннюю стабильность в крае, за влияние в котором борются разные элитные группы. Но это не означает, что Кондратьев, который за последние годы не раз попадал в скандалы, сможет доработать и третий срок до конца.
«Социально-экономическое развитие, социальное развитие — что там? Образование, медицина, физкультура, спорт», — поинтересовался Путин региональными делами.
Кондратьев доложил, что за семь лет в крае построено 105 новых школ. «Все-таки 25 процентов школьников ходят во вторую смену», — заметил на это Путин.
Губернатор начал оправдываться, что еще недавно школ физически не хватало, и набирали 20-30 первых классов. «Это я знаю, — остановил Путин. –
У вас и миграционная нагрузка серьезная, и социальные вопросы сложнее решаются, но надо идти дальше и добиваться лучшего».
В этот момент Кондратьев перешел на другую тему, понимая, что по ней получит абсолютную поддержку президента. «Самбо в школах — это особый предмет гордости. Проект, который при вашей поддержке мы начали реализовывать. Обязательный урок самбо во всех школах края: 525 тысяч школьников занимаются самбо», — с гордостью начал рассказывать Кондратьев.
Путин, конечно, оценил. «Здорово. Это доступный очень вид спорта, очень хорошо развивает, и наш национальный», — порадовался президент, но глава региона вновь перебил. «Дворец самбо — предмет национальной гордости, потому что это наш национальный вид спорта: в графе происхождения самбо указывается Россия», — указал Кондратьев.
Проблемы в Краснодарском крае остаются с дорогами местного значения и с очистными сооружениями. «Мы работаем, — оправдался губернатор за дороги, — потому что нам сегодня стыдно, когда такие новые автобаны строятся, в том числе новая дорога в объезд Краснодара на Крымский мост».
Что касается экологии, Путин попросил обратить внимание на стройку вдоль побережья Черного моря — нужны очистные сооружения. Кондратьев заверил, что 17 очистных сооружений проектируются. «Мы видим в обозримом будущем решение этой проблемы», — пообещал губернатор после чего заручился поддержкой президента: в сентябре он в третий раз планирует участвовать в выборах главы края.
Краснодарский губернатор — один из тех глав регионов, которым регулярно прочат отставку. В ежемесячном рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам февраля Кондратьев оказался на 14 строчке. А вот в декабрьском Национальном рейтинге губернаторов — лишь на 24 месте.
Путин не стал менять Кондратьева, несмотря на многочисленные скандалы, в которых оказывался губернатор, и коммуникационные проблемы. Очевидно, что глава края сумел их для себя разрешить, считает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
«Сейчас менять главу одного из сложнейших регионов, вокруг которого большая конкуренция, отдавать край какой-то другой финансово-промышленной группе довольно опасно. Но это будет последний срок полномочий для Кондратьева», — считает политолог.
Гращенков полагает, что не только предстоящие выборы, но и третий срок полномочий для Кондратьева будут нелегкими, и он может уйти с поста досрочно. «К тому моменту, когда внутренняя политика в России будет „расконсервирована“ (это может произойти в ближайшие пару лет), губернатор может быть заменен, — убежден Гращенков. — Ему предстоит довольно сложная избирательная компания, в ходе которой надо будет как-то решать существующие проблемы, проявить медиаторство между всеми элитными группами. Многое зависит от того, не впишется ли он в новые конфликты».
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