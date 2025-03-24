Студент Челябинского медицинского колледжа Александр Петлинский погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба отделения Движения первых.
«Петлинский Александр Александрович. Студент Челябинского медицинского колледжа погиб при исполнении воинского долга в ходе Специальной Военной Операции», — сообщила пресс-служба первичного отделения Движения первых колледжа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Погибшему в январе исполнилось 18 лет. Сотрудники колледжа выразили соболезнования родным и близким.
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