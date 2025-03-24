На СВО погиб 18-летний студент челябинского медколледжа. Фото

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Студент погиб в ходе спецоперации
Студент погиб в ходе спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Студент Челябинского медицинского колледжа Александр Петлинский погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба отделения Движения первых.

«Петлинский Александр Александрович. Студент Челябинского медицинского колледжа погиб при исполнении воинского долга в ходе Специальной Военной Операции», — сообщила пресс-служба первичного отделения Движения первых колледжа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Погибшему в январе исполнилось 18 лет. Сотрудники колледжа выразили соболезнования родным и близким.

Александру Петлинскому в январе исполнилось 18 лет
Александру Петлинскому в январе исполнилось 18 лет
Фото:

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Студент Челябинского медицинского колледжа Александр Петлинский погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба отделения Движения первых. «Петлинский Александр Александрович. Студент Челябинского медицинского колледжа погиб при исполнении воинского долга в ходе Специальной Военной Операции», — сообщила пресс-служба первичного отделения Движения первых колледжа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Погибшему в январе исполнилось 18 лет. Сотрудники колледжа выразили соболезнования родным и близким.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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