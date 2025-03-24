Схема мошенничества: две жительницы Кургана потеряли деньги из-за взломанных аккаунтов

Две жительницы Кургана стали жертвами кибермошенников. Всего за прошедшую неделю в Курганской области было возбуждено 27 уголовных дел по фактам IT-хищений, включая случаи мошенничества с использованием мессенджеров, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
Один из таких случаев касается 71-летней жительницы Кургана, которой в мессенджере пришло сообщение от якобы давней знакомой с просьбой одолжить 12,5 тысяч рублей. «Когда потерпевшая ответила согласием, ей пришли реквизиты банковской карты. По указанным реквизитам женщина перечислила оговоренную сумму, а затем еще две тысячи рублей», — пишет ведомство. Вскоре потерпевшей позвонила настоящая знакомая и сообщила, что ее аккаунт был взломан.
Другой аналогичный случай произошел с 55-летней жительницей Кургана. Она получила сообщение от своей приятельницы и перечислила 12,5 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
В Курганской области наблюдается заметное увеличение случаев кибермошенничества, что подтверждается ростом жалоб на финансовые услуги, связанные с IT-преступлениями. По данным Банка России, наблюдается значительное увеличение числа жалоб на кибермошенничество.
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