Схема мошенничества: две жительницы Кургана потеряли деньги из-за взломанных аккаунтов

В Курганской области за неделю возбуждено 27 уголовных дел по IT-мошенничеству
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане за неделю возбуждено 27 уголовных дел по IT-мошенничеству
В Кургане за неделю возбуждено 27 уголовных дел по IT-мошенничеству Фото:

Две жительницы Кургана стали жертвами кибермошенников. Всего за прошедшую неделю в Курганской области было возбуждено 27 уголовных дел по фактам IT-хищений, включая случаи мошенничества с использованием мессенджеров, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Один из таких случаев касается 71-летней жительницы Кургана, которой в мессенджере пришло сообщение от якобы давней знакомой с просьбой одолжить 12,5 тысяч рублей. «Когда потерпевшая ответила согласием, ей пришли реквизиты банковской карты. По указанным реквизитам женщина перечислила оговоренную сумму, а затем еще две тысячи рублей», — пишет ведомство. Вскоре потерпевшей позвонила настоящая знакомая и сообщила, что ее аккаунт был взломан.

Другой аналогичный случай произошел с 55-летней жительницей Кургана. Она получила сообщение от своей приятельницы и перечислила 12,5 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В Курганской области наблюдается заметное увеличение случаев кибермошенничества, что подтверждается ростом жалоб на финансовые услуги, связанные с IT-преступлениями. По данным Банка России, наблюдается значительное увеличение числа жалоб на кибермошенничество.

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Две жительницы Кургана стали жертвами кибермошенников. Всего за прошедшую неделю в Курганской области было возбуждено 27 уголовных дел по фактам IT-хищений, включая случаи мошенничества с использованием мессенджеров, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. Один из таких случаев касается 71-летней жительницы Кургана, которой в мессенджере пришло сообщение от якобы давней знакомой с просьбой одолжить 12,5 тысяч рублей. «Когда потерпевшая ответила согласием, ей пришли реквизиты банковской карты. По указанным реквизитам женщина перечислила оговоренную сумму, а затем еще две тысячи рублей», — пишет ведомство. Вскоре потерпевшей позвонила настоящая знакомая и сообщила, что ее аккаунт был взломан. Другой аналогичный случай произошел с 55-летней жительницей Кургана. Она получила сообщение от своей приятельницы и перечислила 12,5 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В Курганской области наблюдается заметное увеличение случаев кибермошенничества, что подтверждается ростом жалоб на финансовые услуги, связанные с IT-преступлениями. По данным Банка России, наблюдается значительное увеличение числа жалоб на кибермошенничество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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