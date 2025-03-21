Курганцы массово жалуются на кибермошенников и страховщиков

Банк России получил 805 жалоб из Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Банк России получил 805 жалоб из Курганской области
Банк России получил 805 жалоб из Курганской области Фото:

В 2024 году жители Курганской области направили в Банк России 805 жалоб на финансовые услуги. По сравнению с 2023 годом значительно уменьшилось количество жалоб на страховщиков, в то время как жалобы на кибермошенничество значительно возросли. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Претензий к банкам по поводу кибермошенничества стало почти вдвое больше, поскольку преступники изобретают новые способы хищения денег», — рассказали в пресс-службе. Банк России предпринимает меры для борьбы с мошенничеством. Уже с марта этого года любой человек может установить самозапрет на взятие кредитов на портале «Госуслуги». С 1 сентября это можно будет сделать и через МФЦ.

Жалоб на страховщиков же стало меньше на 37%. Это сокращение связано с уменьшением претензий по ОСАГО, которые упали в три раза.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области участились случаи кибермошенничества. Например, 71-летняя женщина лишилась квартиры, поверив мошеннику, представившемуся сотрудником страховой компании.

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В 2024 году жители Курганской области направили в Банк России 805 жалоб на финансовые услуги. По сравнению с 2023 годом значительно уменьшилось количество жалоб на страховщиков, в то время как жалобы на кибермошенничество значительно возросли. Об этом сообщает пресс-служба банка. «Претензий к банкам по поводу кибермошенничества стало почти вдвое больше, поскольку преступники изобретают новые способы хищения денег», — рассказали в пресс-службе. Банк России предпринимает меры для борьбы с мошенничеством. Уже с марта этого года любой человек может установить самозапрет на взятие кредитов на портале «Госуслуги». С 1 сентября это можно будет сделать и через МФЦ. Жалоб на страховщиков же стало меньше на 37%. Это сокращение связано с уменьшением претензий по ОСАГО, которые упали в три раза. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области участились случаи кибермошенничества. Например, 71-летняя женщина лишилась квартиры, поверив мошеннику, представившемуся сотрудником страховой компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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