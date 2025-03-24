Пермская телебашня окрасится в фиолетовый цвет в поддержку больных эпилепсией

В среду, 26 марта, телебашня в Перми поменяет цвет на фиолетовый. Особая архитектурная подсветка в этот день призвана поддержать людей больных эпилепсией. Явление можно будет наблюдать с 19:00 до 00:00.
«Лавандовый цвет является международным символом болезни. Считается, что он обладает успокаивающими свойствами для нервной системы, снижает тревогу и фобии», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ).
В последний раз городская телебашня меняла цвет в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2025 года пермякам показали целое световое шоу.
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