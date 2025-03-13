В Перми на телебашне покажут шоу в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

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Световое шоу можно будет наблюдать 18 марта с 19:00 до 00:00
Световое шоу можно будет наблюдать 18 марта с 19:00 до 00:00 Фото:

Телебашню в Перми украсит праздничная иллюминация в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Световое шоу можно будет наблюдать 18 марта с 19:00 до 00:00, сообщили в пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра.

«Особую тематическую подсветку включат в этот день также телебашни РТРС в Москве, Благовещенске, Брянске, Воронеже, Грозном, Костроме, Назрани, Омске, Оренбурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Саранске, Смоленске, Тамбове, Улан-Удэ, Челябинске, Ярославле и других городах», — сообщила URA.RU пресс-служба.

Последний раз подсветку включали в Перми в честь 8 Марта. Кроме того, центральные улицы города тогда окрасились в  нежно-розовые тона.

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Телебашню в Перми украсит праздничная иллюминация в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Световое шоу можно будет наблюдать 18 марта с 19:00 до 00:00, сообщили в пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра. «Особую тематическую подсветку включат в этот день также телебашни РТРС в Москве, Благовещенске, Брянске, Воронеже, Грозном, Костроме, Назрани, Омске, Оренбурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Саранске, Смоленске, Тамбове, Улан-Удэ, Челябинске, Ярославле и других городах», — сообщила URA.RU пресс-служба. Последний раз подсветку включали в Перми в честь 8 Марта. Кроме того, центральные улицы города тогда окрасились в  нежно-розовые тона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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