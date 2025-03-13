В Перми на телебашне покажут шоу в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

Телебашню в Перми украсит праздничная иллюминация в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Световое шоу можно будет наблюдать 18 марта с 19:00 до 00:00, сообщили в пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра.
«Особую тематическую подсветку включат в этот день также телебашни РТРС в Москве, Благовещенске, Брянске, Воронеже, Грозном, Костроме, Назрани, Омске, Оренбурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Саранске, Смоленске, Тамбове, Улан-Удэ, Челябинске, Ярославле и других городах», — сообщила URA.RU пресс-служба.
Последний раз подсветку включали в Перми в честь 8 Марта. Кроме того, центральные улицы города тогда окрасились в нежно-розовые тона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!