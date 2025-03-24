Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой ОАЭ Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном, в ходе которого поблагодарил за участие ОАЭ в посредничестве при обмене пленными между Москвой и Киевом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном», — написали на сайте Кремля. Российская сторона выразила благодарность ОАЭ за активное посредничество в организации обменов пленными между РФ и Украиной.
В ходе разговора также были затронуты вопросы российско-американского диалога по украинскому конфликту. Путин выразил признательность ОАЭ за поддержку в этих усилиях. Президент Арабских Эмиратов выразил поддержку усилиям, которые осуществляют Россия и США, и особо отметил консультации экспертных групп, проходящие сегодня в Эр-Рияде.
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