Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

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Путин провел телефонный разговор с главой ОАЭ
Путин провел телефонный разговор с главой ОАЭ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой ОАЭ Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном, в ходе которого поблагодарил за участие ОАЭ в посредничестве при обмене пленными между Москвой и Киевом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном», — написали на сайте Кремля. Российская сторона выразила благодарность ОАЭ за активное посредничество в организации обменов пленными между РФ и Украиной.

В ходе разговора также были затронуты вопросы российско-американского диалога по украинскому конфликту. Путин выразил признательность ОАЭ за поддержку в этих усилиях. Президент Арабских Эмиратов выразил поддержку усилиям, которые осуществляют Россия и США, и особо отметил консультации экспертных групп, проходящие сегодня в Эр-Рияде.

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой ОАЭ Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном, в ходе которого поблагодарил за участие ОАЭ в посредничестве при обмене пленными между Москвой и Киевом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном», — написали на сайте Кремля. Российская сторона выразила благодарность ОАЭ за активное посредничество в организации обменов пленными между РФ и Украиной. В ходе разговора также были затронуты вопросы российско-американского диалога по украинскому конфликту. Путин выразил признательность ОАЭ за поддержку в этих усилиях. Президент Арабских Эмиратов выразил поддержку усилиям, которые осуществляют Россия и США, и особо отметил консультации экспертных групп, проходящие сегодня в Эр-Рияде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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