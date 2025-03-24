Владелец сети тюменских пиццерий подал в суд на собственного сына

Владелец тюменской сети пиццерий Pizza Express Владислав Захаров подал судебный иск на своего собственного сына Никиту Захарова. Данную информацию информационному агентству URA.RU подтвердили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«Захаров Владислав Владимирович подал гражданский иск в отношении Захарова Никиты Владиславовича. Дело должен рассмотреть Тюменский районный суд», — отметили в пресс-службе судов.
Подробности о причине обращения в суд со стороны бизнесмена на данный момент не уточняются. Они будут обнародованы после официального рассмотрения дела.
Вместе с тем URA.RU связалось с истцом дела Владиславом Захаровым. Предприниматель отказался от подробностей, но добавил, что распространяющаяся информация о деле не достоверна.
Ранее Владислав Захаров в том числе был втянут в конфликт со случайным человеком на улице. Он избил горожанина рядом с одним из своих заведений. У пострадавшего диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга.
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