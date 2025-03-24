24 марта 2025

Владелец сети тюменских пиццерий подал в суд на собственного сына

Владислав Захаров подал иск в суд на своего сына
© Служба новостей «URA.RU»
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Дело будет рассмотрено в Тюменском районном суде
Дело будет рассмотрено в Тюменском районном суде Фото:

Владелец тюменской сети пиццерий Pizza Express Владислав Захаров подал судебный иск на своего собственного сына Никиту Захарова. Данную информацию информационному агентству URA.RU подтвердили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Захаров Владислав Владимирович подал гражданский иск в отношении Захарова Никиты Владиславовича. Дело должен рассмотреть Тюменский районный суд», — отметили в пресс-службе судов.

Подробности о причине обращения в суд со стороны бизнесмена на данный момент не уточняются. Они будут обнародованы после официального рассмотрения дела.

Вместе с тем URA.RU связалось с истцом дела Владиславом Захаровым. Предприниматель отказался от подробностей, но добавил, что распространяющаяся информация о деле не достоверна.

Ранее Владислав Захаров в том числе был втянут в конфликт со случайным человеком на улице. Он избил горожанина рядом с одним из своих заведений. У пострадавшего диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга. 

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Владелец тюменской сети пиццерий Pizza Express Владислав Захаров подал судебный иск на своего собственного сына Никиту Захарова. Данную информацию информационному агентству URA.RU подтвердили в пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Захаров Владислав Владимирович подал гражданский иск в отношении Захарова Никиты Владиславовича. Дело должен рассмотреть Тюменский районный суд», — отметили в пресс-службе судов. Подробности о причине обращения в суд со стороны бизнесмена на данный момент не уточняются. Они будут обнародованы после официального рассмотрения дела. Вместе с тем URA.RU связалось с истцом дела Владиславом Захаровым. Предприниматель отказался от подробностей, но добавил, что распространяющаяся информация о деле не достоверна. Ранее Владислав Захаров в том числе был втянут в конфликт со случайным человеком на улице. Он избил горожанина рядом с одним из своих заведений. У пострадавшего диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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