Израиль не откажется от празднования Дня Победы

Израиль продолжит отмечать День Победы 9 мая и будет представлен на параде Победы в Москве в 2025 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности посла Израиля в российской столице Александр Бен Цви.
«Надо не забывать, что 9 Мая — это официальная дата в Израиле. Мы — одно из немногих государств, помимо стран СНГ, где 9 мая — это День Победы. Единственная страна, не входящая в СНГ, где проводится парад ветеранов, это Израиль. И где проходит „Бессмертный полк“. Так что у нас это очень четко», — заявил Бен Цви в разговоре с ТАСС. Он добавил, что Израиль всегда будет праздновать День Победы.
Кроме того, Бен Цви подтвердил участие представителей Израиля на московском параде Победы. По его словам, посол Израиля в России Симона Гальперин «будет стопроцентно участвовать» в мероприятии. Также он отметил значительное присутствие ветеранов войны в Израиле и наличие памятников воинам и героям в различных городах страны.
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