Time: формула мира Зеленского показалась нелепой украинским союзникам

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Зеленский летом 2024 года на саммите в Швейцарии опубликовал свою «формулу мира»
Зеленский летом 2024 года на саммите в Швейцарии опубликовал свою «формулу мира» Фото:
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На саммите в Швейцарии летом 2024 года украинский лидер Владимир Зеленский представил свою «формулу мира», которая вызвала недоумение у международных союзников. Некоторые пункты этой формулы были восприняты европейскими лидерами как нелепые и несбыточные, сообщил президент Чехии Петр Павел.

«Саммит ... должен был продвигать видение Зеленского о прекращении конфликта. Он был основан на плане, который он назвал Формулой мира, состоящей из 10 принципов, которые он считал необходимыми для любого прочного урегулирования с Россией. Некоторые из его требований показались его союзникам нелепыми», — пишет Time со ссылкой на слова Павела.

Среди спорных пунктов, которые вызвали недоумение, был требование о полном и безоговорочном выводе российских войск с территории Украины, а также предложение о привлечении к правосудию российских генералов и самого президента РФ Владимира Путина.

По данным издания, союзники не придали значения заявлениям Зеленского, сомневаясь в возможности ВСУ добиться прогресса на поле боя и изменить ход конфликта. Сам украинский лидер видел свои предложения как «путеводную звезду» для мировой дипломатии, хотя реальная политическая ситуация и боевые действия на момент саммита делали эти требования малореализуемыми.

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На саммите в Швейцарии летом 2024 года украинский лидер Владимир Зеленский представил свою «формулу мира», которая вызвала недоумение у международных союзников. Некоторые пункты этой формулы были восприняты европейскими лидерами как нелепые и несбыточные, сообщил президент Чехии Петр Павел. «Саммит ... должен был продвигать видение Зеленского о прекращении конфликта. Он был основан на плане, который он назвал Формулой мира, состоящей из 10 принципов, которые он считал необходимыми для любого прочного урегулирования с Россией. Некоторые из его требований показались его союзникам нелепыми», — пишет Time со ссылкой на слова Павела. Среди спорных пунктов, которые вызвали недоумение, был требование о полном и безоговорочном выводе российских войск с территории Украины, а также предложение о привлечении к правосудию российских генералов и самого президента РФ Владимира Путина. По данным издания, союзники не придали значения заявлениям Зеленского, сомневаясь в возможности ВСУ добиться прогресса на поле боя и изменить ход конфликта. Сам украинский лидер видел свои предложения как «путеводную звезду» для мировой дипломатии, хотя реальная политическая ситуация и боевые действия на момент саммита делали эти требования малореализуемыми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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