Time: в кабинете Зеленского висит картина с горящим Кремлем

В кабинете украинского лидера Владимира Зеленского на стене висит картина, изображающая горящий Кремль. Об этом сообщают иностранные издания, корреспондентам которых удалось побывать в кабинете Зеленского.
«На третьей (стене — прим. URA.RU), любимой Зеленским, изображен Кремль, охваченный пламенем», — пишет Time. Помимо этого изображения, в кабинете украинского лидера висит картина с российским военным кораблем, тонущий в Черном море, на другом холсте нарисованы украинские войска, действующие на территории России (предположительно, под Курском).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.