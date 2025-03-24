Time: в кабинете Зеленского висит картина с горящим Кремлем

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Холст с Кремлем в огне - любимая картина Зеленского
Холст с Кремлем в огне - любимая картина Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В кабинете украинского лидера Владимира Зеленского на стене висит картина, изображающая горящий Кремль. Об этом сообщают иностранные издания, корреспондентам которых удалось побывать в кабинете Зеленского.

«На третьей (стене — прим. URA.RU), любимой Зеленским, изображен Кремль, охваченный пламенем», — пишет Time. Помимо этого изображения, в кабинете украинского лидера висит картина с российским военным кораблем, тонущий в Черном море, на другом холсте нарисованы украинские войска, действующие на территории России (предположительно, под Курском).

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В кабинете украинского лидера Владимира Зеленского на стене висит картина, изображающая горящий Кремль. Об этом сообщают иностранные издания, корреспондентам которых удалось побывать в кабинете Зеленского. «На третьей (стене — прим. URA.RU), любимой Зеленским, изображен Кремль, охваченный пламенем», — пишет Time. Помимо этого изображения, в кабинете украинского лидера висит картина с российским военным кораблем, тонущий в Черном море, на другом холсте нарисованы украинские войска, действующие на территории России (предположительно, под Курском).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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