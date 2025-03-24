Депутат Госдумы Миронов требует защиты религиозных символов на уровне закона

Явление «крестопад» — когда с изображений храмов стираются кресты — нужно остановить. Необходимо защитить объекты культурного наследия и религиозные символы, об этом сообщил в беседе с корреспондентом URA.RU председатель партии и глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.
«Идея очень простая: объекты культурного наследия и религиозные символы нужно защищать от искажений так же, как сегодня мы защищаем государственную символику», — заявил Миронов. Он пояснил, что, по его мнению, должно быть запрещено, например, рисовать церковь без креста, за исключением случаев, когда речь идет об изображении реального объекта в таком состоянии.
Ранее URA.RU сообщало о распространении явления, получившего название «крестопад». Священник Кирилл Каледа, комментируя ситуацию, призвал Государственную Думу обратить внимание на данную проблему. Миронов подчеркнул, что его фракция намерена активно участвовать в работе межфракционной группы в Госдуме по этому вопросу и планирует внести свои предложения.
«В последние годы бросаются в глаза совершенно необъяснимые и вопиющие случаи искажения религиозных объектов в печатной продукции и в интернете», — отметил Миронов, комментируя участившиеся случаи «снятия» крестов с православных церквей на изображениях. По его словам, такая «нарочитая и даже оскорбительная светскость» проявляется в изображениях на банкнотах и в учебных пособиях, что идет вразрез с ростом патриотических настроений и приверженностью традиционным ценностям в российском обществе.
Миронов подчеркнул, что речь идет не только об уважении к религиозным чувствам верующих, но и о сохранении культурного, исторического и духовного наследия России.
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