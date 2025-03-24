В заброшенном доме в Пермском крае обнаружен мертвый подросток

Причина смерти ребенка неизвестна
В поселке Сарс Октябрьского округа (Пермский край) нашли тело 15-летнего школьника. Подросток был в заброшенном здании. Информация об этом опубликована в группе ProCHAD в соцсети «ВКонтакте».
«В „заброшке“ поселка Сарс нашли тело 15-летнего школьника», — сказано в сообщении. Другие подробности смерти ребенка не уточняются.
URA.RU направило запрос в СУ СК России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
Это не первое происшествие в Октябрьском округе. В феврале 2025 года там подросток избил и изнасиловал девочку. А летом 2024 года парень сжег свою одноклассницу.
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