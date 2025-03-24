В заброшенном доме в Пермском крае обнаружен мертвый подросток

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Причина смерти ребенка неизвестна
Причина смерти ребенка неизвестна Фото:

В поселке Сарс Октябрьского округа (Пермский край) нашли тело 15-летнего школьника. Подросток был в заброшенном здании. Информация об этом опубликована в группе ProCHAD в соцсети «ВКонтакте».

«В „заброшке“ поселка Сарс нашли тело 15-летнего школьника», — сказано в сообщении. Другие подробности смерти ребенка не уточняются.

URA.RU направило запрос в СУ СК России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

Это не первое происшествие в Октябрьском округе. В феврале 2025 года там подросток избил и изнасиловал девочку. А летом 2024 года парень сжег свою одноклассницу.

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В поселке Сарс Октябрьского округа (Пермский край) нашли тело 15-летнего школьника. Подросток был в заброшенном здании. Информация об этом опубликована в группе ProCHAD в соцсети «ВКонтакте». «В „заброшке“ поселка Сарс нашли тело 15-летнего школьника», — сказано в сообщении. Другие подробности смерти ребенка не уточняются. URA.RU направило запрос в СУ СК России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается. Это не первое происшествие в Октябрьском округе. В феврале 2025 года там подросток избил и изнасиловал девочку. А летом 2024 года парень сжег свою одноклассницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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