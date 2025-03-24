Челябинского дирижера Абдурахманова посмертно наградили премией «440 герц»

В Санкт-Петербурге объявили лауреатов Большой оркестровой премии «440 герц». Специальным дипломом посмертно был отмечен основатель Государственного симфонического оркестра Челябинской области Адик Абдурахманов, сообщили в пресс-службе Челябинской филармонии.
«Имена победителей Большой оркестровой премии „440 герц“ за 2023 год были оглашены 22 марта 2025 года. Дипломом „За многолетнее служение музыкальному искусству“ посмертно был удостоен Адик Абдурахманов — заслуженный артист России, почетный гражданин Челябинска, выдающийся музыкант, дирижер и педагог», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, победителем премии стал Константин Рубинский. Он забрал награду в номинации «Слово о музыке» за совместную работу с челябинским оркестром.
Главный дирижер Челябинского симфонического оркестра Адик Абдурахманов скончался от инфаркта 19 февраля 2024 года. Он руководил оркестром с 2019 года. Смерть маэстро стала большой утратой для Челябинской области. Также в сентябре 2024 года глава региона Алексей Текслер заявил, что детскую филармонию назовут именем Адика Абдурахманова.
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