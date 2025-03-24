Челябинского дирижера Абдурахманова посмертно наградили премией «440 герц»

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Адика Абдурахманова наградили престижной оркестровой премией посмертно
Адика Абдурахманова наградили престижной оркестровой премией посмертно Фото:

В Санкт-Петербурге объявили лауреатов Большой оркестровой премии «440 герц». Специальным дипломом посмертно был отмечен основатель Государственного симфонического оркестра Челябинской области Адик Абдурахманов, сообщили в пресс-службе Челябинской филармонии.

«Имена победителей Большой оркестровой премии „440 герц“ за 2023 год были оглашены 22 марта 2025 года. Дипломом „За многолетнее служение музыкальному искусству“ посмертно был удостоен Адик Абдурахманов — заслуженный артист России, почетный гражданин Челябинска, выдающийся музыкант, дирижер и педагог», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, победителем премии стал Константин Рубинский. Он забрал награду в номинации «Слово о музыке» за совместную работу с челябинским оркестром. 

Главный дирижер Челябинского симфонического оркестра Адик Абдурахманов скончался от инфаркта 19 февраля 2024 года. Он руководил оркестром с 2019 года. Смерть маэстро стала большой утратой для Челябинской области. Также в сентябре 2024 года глава региона Алексей Текслер заявил, что детскую филармонию назовут именем Адика Абдурахманова.

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В Санкт-Петербурге объявили лауреатов Большой оркестровой премии «440 герц». Специальным дипломом посмертно был отмечен основатель Государственного симфонического оркестра Челябинской области Адик Абдурахманов, сообщили в пресс-службе Челябинской филармонии. «Имена победителей Большой оркестровой премии „440 герц“ за 2023 год были оглашены 22 марта 2025 года. Дипломом „За многолетнее служение музыкальному искусству“ посмертно был удостоен Адик Абдурахманов — заслуженный артист России, почетный гражданин Челябинска, выдающийся музыкант, дирижер и педагог», — уточнили в пресс-службе. Кроме того, победителем премии стал Константин Рубинский. Он забрал награду в номинации «Слово о музыке» за совместную работу с челябинским оркестром.  Главный дирижер Челябинского симфонического оркестра Адик Абдурахманов скончался от инфаркта 19 февраля 2024 года. Он руководил оркестром с 2019 года. Смерть маэстро стала большой утратой для Челябинской области. Также в сентябре 2024 года глава региона Алексей Текслер заявил, что детскую филармонию назовут именем Адика Абдурахманова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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