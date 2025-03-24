В курганской пекарне начали печь куличи за месяц до Пасхи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Куличи начали выпекать в одной из пекарен Кургана (архивное фото)
Куличи начали выпекать в одной из пекарен Кургана (архивное фото) Фото:

В Кургане почти за месяц до праздника Пасхи в сетевой пекарне начали готовиться — выпекают куличи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. В 2025 году Христово воскресенье отмечается 20 апреля, а с 3 марта у православных христиан идет Великий пост перед праздником.

«В курганской пекарне готовят куличи. На прилавках их пока нет», — сообщил корреспондент URA.RU. Также он отметил, что сетевых магазинах стали появляться товары для праздника: наборы приготовления куличей, специальные ленты, посыпка, пищевые красители и многое другое. 

В преддверии Пасхи, когда традиционно особое внимание уделяется выбору и освящению куличей, священник Владислав Береговой напомнил, что суть праздника заключается не в куличах, а в воскрешении Христовом. Он подчеркнул, что название и начинка кулича не влияют на его освящение, подтвердив это на примере куличей с «дубайской» начинкой, которые не содержат ингредиентов, запрещенных к употреблению христианами.

Куличи недавно достали из печи
Куличи недавно достали из печи
Фото:

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В Кургане почти за месяц до праздника Пасхи в сетевой пекарне начали готовиться — выпекают куличи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. В 2025 году Христово воскресенье отмечается 20 апреля, а с 3 марта у православных христиан идет Великий пост перед праздником. «В курганской пекарне готовят куличи. На прилавках их пока нет», — сообщил корреспондент URA.RU. Также он отметил, что сетевых магазинах стали появляться товары для праздника: наборы приготовления куличей, специальные ленты, посыпка, пищевые красители и многое другое.  В преддверии Пасхи, когда традиционно особое внимание уделяется выбору и освящению куличей, священник Владислав Береговой напомнил, что суть праздника заключается не в куличах, а в воскрешении Христовом. Он подчеркнул, что название и начинка кулича не влияют на его освящение, подтвердив это на примере куличей с «дубайской» начинкой, которые не содержат ингредиентов, запрещенных к употреблению христианами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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