В Кургане почти за месяц до праздника Пасхи в сетевой пекарне начали готовиться — выпекают куличи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. В 2025 году Христово воскресенье отмечается 20 апреля, а с 3 марта у православных христиан идет Великий пост перед праздником.
«В курганской пекарне готовят куличи. На прилавках их пока нет», — сообщил корреспондент URA.RU. Также он отметил, что сетевых магазинах стали появляться товары для праздника: наборы приготовления куличей, специальные ленты, посыпка, пищевые красители и многое другое.
В преддверии Пасхи, когда традиционно особое внимание уделяется выбору и освящению куличей, священник Владислав Береговой напомнил, что суть праздника заключается не в куличах, а в воскрешении Христовом. Он подчеркнул, что название и начинка кулича не влияют на его освящение, подтвердив это на примере куличей с «дубайской» начинкой, которые не содержат ингредиентов, запрещенных к употреблению христианами.
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