Священник ответил, можно ли есть дубайские куличи на Пасху

Покупать и освящать куличи с «дубайской» начинкой на Пасху можно, так как это не противоречит христианским традициям. Об этом сообщил священник Владислав Береговой.
«Поэтому если хотите дубайский кулич, пусть будет дубайский кулич размером с небоскреб Бурдж-Халифа, ешьте в удовольствие», — заявил Береговой в интервью с «Подмосковье сегодня». Он также напомнил, что суть Пасхи заключается не в куличах, а в воскрешении Христовом, и что важно помнить о радости и мире, которые это приносит, независимо от названия кулича.
По словам священнослужителя, куличи с «дубайской» начинкой не являются исламскими, а их покупка не зависит от религиозной принадлежности хозяев магазина. Он объяснил, что название кулича не имеет значения для его освящения. Если кулич содержит особый дубайский шоколад, это не запрещает его покупку и освящение. Священник подчеркнул, что в составе кулича нет религиозных ингредиентов, которые нельзя было бы вкушать христианину.
Идея кулича с «дубайской» начинкой возникла благодаря кондитеру Екатерине Абрамовой из Челябинской области, которая создала рецепт, вдохновленный дубайским шоколадом. Абрамова предложила уникальное сочетание фисташковой муки, лепестков фисташки и шоколада, что привлекло внимание к новому виду пасхальных куличей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.