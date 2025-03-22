Священник ответил, можно ли есть дубайские куличи на Пасху

Священник Береговой: дубайские куличи на Пасху можно покупать и освящать
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Священник заявил, что в составе кулича с «дубайской» начинкой нет ингредиентов, которые нельзя было бы употреблять христианину
Священник заявил, что в составе кулича с «дубайской» начинкой нет ингредиентов, которые нельзя было бы употреблять христианину Фото:

Покупать и освящать куличи с «дубайской» начинкой на Пасху можно, так как это не противоречит христианским традициям. Об этом сообщил священник Владислав Береговой.

«Поэтому если хотите дубайский кулич, пусть будет дубайский кулич размером с небоскреб Бурдж-Халифа, ешьте в удовольствие», — заявил Береговой в интервью с «Подмосковье сегодня». Он также напомнил, что суть Пасхи заключается не в куличах, а в воскрешении Христовом, и что важно помнить о радости и мире, которые это приносит, независимо от названия кулича.

По словам священнослужителя, куличи с «дубайской» начинкой не являются исламскими, а их покупка не зависит от религиозной принадлежности хозяев магазина. Он объяснил, что название кулича не имеет значения для его освящения. Если кулич содержит особый дубайский шоколад, это не запрещает его покупку и освящение. Священник подчеркнул, что в составе кулича нет религиозных ингредиентов, которые нельзя было бы вкушать христианину.

Идея кулича с «дубайской» начинкой возникла благодаря кондитеру Екатерине Абрамовой из Челябинской области, которая создала рецепт, вдохновленный дубайским шоколадом. Абрамова предложила уникальное сочетание фисташковой муки, лепестков фисташки и шоколада, что привлекло внимание к новому виду пасхальных куличей.

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Покупать и освящать куличи с «дубайской» начинкой на Пасху можно, так как это не противоречит христианским традициям. Об этом сообщил священник Владислав Береговой. «Поэтому если хотите дубайский кулич, пусть будет дубайский кулич размером с небоскреб Бурдж-Халифа, ешьте в удовольствие», — заявил Береговой в интервью с «Подмосковье сегодня». Он также напомнил, что суть Пасхи заключается не в куличах, а в воскрешении Христовом, и что важно помнить о радости и мире, которые это приносит, независимо от названия кулича. По словам священнослужителя, куличи с «дубайской» начинкой не являются исламскими, а их покупка не зависит от религиозной принадлежности хозяев магазина. Он объяснил, что название кулича не имеет значения для его освящения. Если кулич содержит особый дубайский шоколад, это не запрещает его покупку и освящение. Священник подчеркнул, что в составе кулича нет религиозных ингредиентов, которые нельзя было бы вкушать христианину. Идея кулича с «дубайской» начинкой возникла благодаря кондитеру Екатерине Абрамовой из Челябинской области, которая создала рецепт, вдохновленный дубайским шоколадом. Абрамова предложила уникальное сочетание фисташковой муки, лепестков фисташки и шоколада, что привлекло внимание к новому виду пасхальных куличей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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