Губернатор Кухарук анонсировал возрождение агропромышленного комплекса в ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал возрождение агропромышленного комплекса в регионе. Оно начнется с реформы оленеводческих хозяйств. Планируется, что в Югре появятся заготовительные пункты, куда оленеводы смогут пригнать стадо. Подобные есть у соседей на Ямале. На проблемы двух крупнейших хозяйств: в Казыме и Саранпауле — ему пожаловались жители Арктической зоны во время летних рабочих поездок по муниципалитетам, и во время декабрьской прямой линии губернатор уже подвел первые итоги аудита.
«С 1 января 2025 года будет увеличение заработной платы наших оленеводов», — пояснил Кухарук во время своей прямой линии. До смены губернатора оленеводы получали от 15 до 30 тысяч рублей.
Югра заинтересована в повышении цен на мясо и другие продукты оленеводства, чтобы обновить материально-техническую базу и повысить зарплаты для работников оленеводческих хозяйств. При этом, окружные власти готовы субсидировать покупку оборудования для забоя и мясокомбинатов.
Во время онлайн-трансляции Кухарук пообещал жительнице Березовского района еще раз приехать в Арктику. Там он планирует встретиться с главами хозяйств, которые сами выберут места для заготовительных пунктов.
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