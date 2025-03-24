Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Уважаемая Мария Андреевна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Вашей мамы — Ларисы Ивановны Голубкиной», — написал Путин в письме дочери актрисы. Текст опубликован на сайте Кремля. По словам российского лидера, уникальный талант Голубкиной будет долго жить в сердцах множества ее поклонников.
Известная советская и российская актриса, певица и телеведущая Лариса Голубкина умерла 22 марта. Она запомнилась зрителям благодаря своим ярким ролям в таких фильмах, как «Гусарская баллада» и «Освобождение». Голубкина скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Торжественная церемония прощания с актрисой пройдет 25 марта в Храме святителя Николая, расположенном на Трех Горах. Церковная служба отпевания также будет проведена в этом храме. Похоронят Голубкину на Троекуровском кладбище.
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