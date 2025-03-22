Шурочка из «Гусарской баллады» ушла вслед за любимым: умерла Лариса Голубкина

Скончалась советская и российская актриса, певица и телеведущая Лариса Голубкина, известная своими ролями в «Гусарской балладе» и «Освобождении». У актрисы остановилось сердце на фоне долгой борьбы с онкологией. Кто такая Голубкина, биография артистки — в материале URA.RU.
Биография
Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1955 году она поступила в Московское музыкально-педагогическое училище, а затем в ГИТИС, где начала свою карьеру в кино с главной роли в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».
После окончания ГИТИСа в 1964 году Голубкина стала актрисой Центрального академического театра Советской Армии, где сыграла множество ролей в спектаклях, демонстрируя свои вокальные и танцевальные способности. В 1974 году она получила признание за телевизионное представление «Бенефис Ларисы Голубкиной», которое было отмечено призом на международном конкурсе в Сопоте.
С 1960-х годов актриса активно выступала на эстраде, исполняя русские романсы и песни советских композиторов. В 1991 году состоялся ее первый сольный концерт в Москве, а в 1992 году она выпустила компакт-диск с романами. В 1999 году Голубкина приняла участие в проекте «Поют звезды театра и кино», который завершился успешными концертами и музыкальным диском.
Голубкина также работала в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина и была постоянным членом жюри Всероссийского конкурса актёрской песни имени Андрея Миронова. Она выступала в качестве ведущей на телевидении и принимала участие в популярных шоу.
Личная жизнь
Голубкина в 1969–1974 годах, состояла в незарегистрированном браке со сценаристом Николаем Георгиевичем Щербинским-Арсеньевым. В 1973 году у них родилась дочь Мария Голубкина.
Также артистка была замужем за актером и народным артистом РСФСР Андреем Мироновым (1941—1987). Их брак длился в период с 1977 по 1987 год. Зятем Голубкиной был актер, телеведущий, радиоведущий, автогонщик и заслуженный артист РФ Николай Фоменко.
Как отмечал режиссер Андрей Житинкин в беседе с ТВЦ, Голубкина уделяла особое внимание Миронову. По его словам, артистка с него буквально пылинки сдувала. Житинкин заявлял, что Голубкина могла бы реализовать себя в множестве ролей, но предпочла посвятить свою жизнь Миронову, обеспечив ему стабильную поддержку как в семье, так и в профессиональной сфере.
В то время как Голубкина не всегда могла быть рядом со своим супругом, до нее доходили слухи о том, что Миронов якобы нашел новый объект увлечения среди своих партнерш по съемкам. И артистка, как утонил Житинкин, заранее прощала ему все.
Фильмография
Снялась Голубкина в более чем 20 фильмах и фильмах-спектаклях за свою карьеру. Фильмография насчитывает 39 работ в 38 проектах. Вот некоторые из них:
- Гусарская баллада (1962) — Шурочка Азарова
- Давным-давно (1968) — Ева
- Старший сын (1970) — Лена
- Солдат и Ева (1971) — Ева
- Закон вечности (1972) — Мари
- Как вас теперь называть (1965) —Татьяна Александровна Шумова, директор ресторана «Одуванчик»
- Освобождение (1971) — Зоя, медсестра, любимая девушка Цветаева
- Бенефис Ларисы Голубкиной (1974) — Элиза Дулитл
- Господин Пунтила и его супруга Матти (1974) — Ева
- Трое в лодке, не считая собаки (1979) — Энн, возлюбленная Джи
- Трагедия века (1993) — Зоя
- Сердце не камень (2002) — Аполлинария Панфиловна, жена Халымова
«Гусарская баллада»
Начала свою карьеру в кино Голубкина в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Фильм вышел на экраны в 1962 году. Фильм был адаптацией популярной пьесы Александра Гладкова «Давным-давно», и в нем актриса исполнила роль девушки, переодевшейся в корнета, чтобы участвовать в Отечественной войне 1812 года.
На роль Шурочки Азаровой пробовались известные актрисы, такие как Людмила Гурченко, Светлана Немоляева и Алиса Фрейндлих. Но Рязанов выбрал именно Голубкину. «Ребята с моего курса снимались на „Мосфильме“ в массовке. Кто-то спросил, нет ли на курсе девочки, которая может потянуть такую роль. Они сказали: Голубкина!» — вспоминала актриса.
Артистка не только сыграла свою героиню, но и сама исполнила все вокальные партии. Она делилась, что когда на пробах надела маскарадный мундир корнета, у всех сложилось впечатление, что она в нем родилась.
В картине также снялись легенды советского искусства, такие как Игорь Ильинский, Николай Крючков, Татьяна Шмыга и Юрий Яковлев, сыгравший поручика Ржевского. Голубкина сама исполнила часть трюков, включая прыжки с балкона, что в итоге привело к травме: она подвернула голеностоп и порвала связки.
Премьера «Гусарской баллады» состоялась 7 сентября 1962 года, приуроченная к 150-летию Бородинской битвы. Фильм стал настоящим хитом, за первые полгода его посмотрели 49 миллионов зрителей.
Награды
Голубкина — заслуженная артистка РСФСР с 28 ноября 1973 года и Народная артистка РСФСР с 20 мая 1991 года. Также она была удостоена двух орденов «Знак Почета» 17 марта 1980 года за значительные достижения в области советского театрального искусства.
Также артистке был присужден Орден Дружбы 23 марта 2000 года и Орден М. В. Ломоносова в 2005 году. В феврале 2013 года она получила орден «Ключ дружбы» от Кемеровской области за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства России и Кузбасса, уникальный талант и профессионализм.
Кроме того, в честь Голубкиной был назван астероид 3940 Larion 1 сентября 1993 года. Артистка также является лауреатом гранд-премии «КиноВатсон».
Смерть
Состояние здоровья Ларисы начало ухудшаться еще пять лет назад. Последние годы жизни Голубкина проживала в пансионате, где ей были обеспечен уход. У актрисы была обнаружена онкология и диагностирована болезнь Паркинсона, о чем рассказала ее дочь Мария Голубкина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
В январе текущего года здоровье Ларисы Голубкиной резко ухудшилось. Она стремительно теряла вес на фоне болезни и уже не вставала с постели.
Актриса ушла из жизни, 22 марта, спустя 13 дней после своего 85-летия, у нее остановилось сердце. По данным telegram-канала Shot, причиной смерти Голубкиной стал рак крови третьей степени.
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