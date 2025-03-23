Прощание с Голубкиной пройдет в Храме святителя Николая на Трех Горах

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной и отпевание актрисы состоится 25 марта в Храме святителя Николая на Трех Горах. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА).
«Прощание и отпевание по решению родственников будет в Храме святителя Николая на Трех Горах по адресу: Нововаганьковский переулок, 9», — сказали представители ЦАТРА. Их слова передает РИА Новости. Похоронят Голубкину на Троекуровском кладбище.
Известная советская и российская актриса, певица и телеведущая Лариса Голубкина ушла из жизни 22 марта в возрасте 85 лет. Ее имя ассоциируется с яркими ролями в таких фильмах, как «Гусарская баллада» и «Освобождение». Смерть Голубкиной наступила после длительной борьбы с раком, в результате которой у женщины остановилось сердце.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.