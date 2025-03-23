Прощание с Голубкиной пройдет в Храме святителя Николая на Трех Горах

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Голубкина ушла из жизни 22 марта
Голубкина ушла из жизни 22 марта Фото:

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной и отпевание актрисы состоится 25 марта в Храме святителя Николая на Трех Горах. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА).

«Прощание и отпевание по решению родственников будет в Храме святителя Николая на Трех Горах по адресу: Нововаганьковский переулок, 9», — сказали представители ЦАТРА. Их слова передает РИА Новости. Похоронят Голубкину на Троекуровском кладбище.

Известная советская и российская актриса, певица и телеведущая Лариса Голубкина ушла из жизни 22 марта в возрасте 85 лет. Ее имя ассоциируется с яркими ролями в таких фильмах, как «Гусарская баллада» и «Освобождение». Смерть Голубкиной наступила после длительной борьбы с раком, в результате которой у женщины остановилось сердце.

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Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной и отпевание актрисы состоится 25 марта в Храме святителя Николая на Трех Горах. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА). «Прощание и отпевание по решению родственников будет в Храме святителя Николая на Трех Горах по адресу: Нововаганьковский переулок, 9», — сказали представители ЦАТРА. Их слова передает РИА Новости. Похоронят Голубкину на Троекуровском кладбище. Известная советская и российская актриса, певица и телеведущая Лариса Голубкина ушла из жизни 22 марта в возрасте 85 лет. Ее имя ассоциируется с яркими ролями в таких фильмах, как «Гусарская баллада» и «Освобождение». Смерть Голубкиной наступила после длительной борьбы с раком, в результате которой у женщины остановилось сердце.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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