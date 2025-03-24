Курганский ХК «Зауралье» проиграл команде «Химик» во втором матче плей-офф

Курганская команда хоккейного клуба «Зауралье» проиграла команде «Химик» из Воскресенска. Матч завершился со счетом 3:2. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Зауралье».
«Отдали все силы, но на этот раз соперник оказался сильнее. Уступаем „Химику“ в матче №2, и счет в серии становится равным 1-1», — говорится в telegram-канале клуба «Зауралье».
В предыдущем матче Курганский хоккейный клуб «Зауралье» одержал победу над «Химиком» из Воскресенска со счетом 4:3. Команда продемонстрировала сильный характер и ведет в серии 1-0. Следующий матч состоится 24 марта на воскресенском льду.
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