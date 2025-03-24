В зоне СВО при ударе HIMARS погиб журналист «Звезды» Андрей Панов

В зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Об этом сообщают федеральные СМИ.
«Оператор телеканала „Звезда“ Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции», — говорится в telegram-канале «Zvezdanews». Их гражданская машина была атакована двумя ракетами HIMARS. Удар был нанесен прицельно.
Ранее URA.RU сообщало, что военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации на Украине. Причина его смерти пока неизвестна.
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