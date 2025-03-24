24 марта 2025

В зоне СВО при ударе HIMARS погиб журналист «Звезды» Андрей Панов

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральные журналисты погибли в зоне СВО
Федеральные журналисты погибли в зоне СВО Фото:

В зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Об этом сообщают федеральные СМИ.

«Оператор телеканала „Звезда“ Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции», — говорится в telegram-канале «Zvezdanews». Их гражданская машина была атакована двумя ракетами HIMARS. Удар был нанесен прицельно. 

Ранее URA.RU сообщало, что военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации на Украине. Причина его смерти пока неизвестна.

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В зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Об этом сообщают федеральные СМИ. «Оператор телеканала „Звезда“ Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции», — говорится в telegram-канале «Zvezdanews». Их гражданская машина была атакована двумя ракетами HIMARS. Удар был нанесен прицельно.  Ранее URA.RU сообщало, что военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации на Украине. Причина его смерти пока неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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