Жители Германии и Польши наблюдали в небе необычные светящиеся спирали. Схожее явление было в небе над Ростовом, Калининградом и другими регионами РФ. Об этом сообщают СМИ.
«Жуткие спирали в небе над Ростовом и Калининградом. Это же видели во Франции, Польше и Германии», — сообщает telegram-канал Mash. Предполагается, что это следы ракетного топлива, сброшенного в атмосферу. Ранее США вывели на орбиту разведывательный спутник NROL-69, который, вероятно, и оставил эти спирали в небе, отмечают СМИ.
Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 23 марта в 4:30 жители Кургана наблюдали редкое астрономическое явление: в небе сгорел болид. Яркий метеор был замечен на западе и попал на камеру. Болиды — это небольшие космические тела, которые сгорают в атмосфере, создавая яркую вспышку, и обычно не представляют опасности.
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