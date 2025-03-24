24 марта 2025

Жители России, ФРГ и Польши заметили светящиеся спирали в небе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В небе были замечены странные объекты
В небе были замечены странные объекты Фото:

Жители Германии и Польши наблюдали в небе необычные светящиеся спирали. Схожее явление было в небе над Ростовом, Калининградом и другими регионами РФ. Об этом сообщают СМИ. 

«Жуткие спирали в небе над Ростовом и Калининградом. Это же видели во Франции, Польше и Германии», — сообщает telegram-канал Mash. Предполагается, что это следы ракетного топлива, сброшенного в атмосферу. Ранее США вывели на орбиту разведывательный спутник NROL-69, который, вероятно, и оставил эти спирали в небе, отмечают СМИ.  

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 23 марта в 4:30 жители Кургана наблюдали редкое астрономическое явление: в небе сгорел болид. Яркий метеор был замечен на западе и попал на камеру. Болиды — это небольшие космические тела, которые сгорают в атмосфере, создавая яркую вспышку, и обычно не представляют опасности.

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Жители Германии и Польши наблюдали в небе необычные светящиеся спирали. Схожее явление было в небе над Ростовом, Калининградом и другими регионами РФ. Об этом сообщают СМИ.  «Жуткие спирали в небе над Ростовом и Калининградом. Это же видели во Франции, Польше и Германии», — сообщает telegram-канал Mash. Предполагается, что это следы ракетного топлива, сброшенного в атмосферу. Ранее США вывели на орбиту разведывательный спутник NROL-69, который, вероятно, и оставил эти спирали в небе, отмечают СМИ.   Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 23 марта в 4:30 жители Кургана наблюдали редкое астрономическое явление: в небе сгорел болид. Яркий метеор был замечен на западе и попал на камеру. Болиды — это небольшие космические тела, которые сгорают в атмосфере, создавая яркую вспышку, и обычно не представляют опасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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