24 марта 2025

В России собираются запретить подкармливать бездомных животных

© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуме хотят доработать законы, связанные с бездомными животными
В Госдуме хотят доработать законы, связанные с бездомными животными Фото:

Члены рабочей группы Госдумы предложили внести поправку в законодательство, которая запретит прикорм бездомных животных в определенных местах. Согласно документу, регионы РФ смогут самостоятельно определять территории, где будет действовать этот запрет.

«Физическим и юридическим лицам запрещается организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, корма для животных без владельцев на территориях, определяемых законодательными актами субъектов Российской Федерации», — передает содержимое документа РИА Новости. В частности, расширяется перечень оснований для умерщвления отловленных животных и вводится обязательная регистрация домашних питомцев с использованием несмываемых меток.

Ранее Госдума уже одобрила поправки, позволяющие регионам усыплять бездомных животных после истечения срока их содержания в приютах и в случаях угрозы вреда имуществу или другим животным. Также были утверждены меры, обязывающие владельцев сообщать о пропаже домашних питомцев и предусматривающие возвращение животных хозяевам по их запросу.

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Члены рабочей группы Госдумы предложили внести поправку в законодательство, которая запретит прикорм бездомных животных в определенных местах. Согласно документу, регионы РФ смогут самостоятельно определять территории, где будет действовать этот запрет. «Физическим и юридическим лицам запрещается организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, корма для животных без владельцев на территориях, определяемых законодательными актами субъектов Российской Федерации», — передает содержимое документа РИА Новости. В частности, расширяется перечень оснований для умерщвления отловленных животных и вводится обязательная регистрация домашних питомцев с использованием несмываемых меток. Ранее Госдума уже одобрила поправки, позволяющие регионам усыплять бездомных животных после истечения срока их содержания в приютах и в случаях угрозы вреда имуществу или другим животным. Также были утверждены меры, обязывающие владельцев сообщать о пропаже домашних питомцев и предусматривающие возвращение животных хозяевам по их запросу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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