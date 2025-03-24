Депутаты Госдумы одобрили поправки, разрешающие усыплять бездомных животных

Рабочая группа Госдумы по доработке законодательства в сфере обращения с бездомными животными одобрила поправки, разрешающие регионам усыплять бездомных животных после истечения срока их содержания в приютах. Среди одобренных изменений также присутствует возможность усыпления животных, которые могут причинить вред имуществу или другим животным, сообщают издания.
«[Члены ГД] одобрили несколько поправок в законопроект, которым предлагается разрешить регионам усыплять отловленных бездомных животных после истечения срока их содержания... В частности, они предложили усыплять собак, если они создают угрозу причинения вреда имуществу или другим животным», — пишет РБК.
Поправки в законопроекте также включают уточнение правил отлова бездомных животных. Например, предлагается обязать владельцев животных сообщать об их пропаже в течение трех дней. При этом, если на отловленном питомце будет обнаружена бирка с информацией о владельце, его можно будет вернуть хозяевам, но только после их запроса в установленные сроки.
Кроме того, законодатели предлагают ввести норму, запрещающую кормление бездомных животных. В дополнение к этому, предлагается ограничить возможность граждан мешать процедуре отлова бездомных животных, удерживать их во время таких мероприятий или возвращать обратно на улицу после отлова. Также планируется запрет на содержание бездомных питомцев вне специализированных пунктов временного удержания или приютов.
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