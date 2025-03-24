В ХМАО упростили получение лекарств для детей-инвалидов

Правительство ХМАО упростило подачу заявлений на получение лекарственных препаратов для детей инвалидов. Об этом по итогам заседания сообщил глава округа Руслан Кухарук.
«Об основных решениях, принятых на заседании Правительства Югры. Упрощаем порядок подачи заявлений на предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий для детей-инвалидов с использованием электронного сертификата», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
Изменения также коснутся заявок на получение специального лечебного питания. Теперь югорчане смогут подавать заявления в медучреждения по месту жительства через «Госуслуги». Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте правительства Югры.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ввели новые меры поддержки для оленеводов. Из регионального бюджета выделили деньги на приобретение семян кормовых культур и развитие племенного животноводства. Субсидии покроют затраты на ветеринарное обслуживание, корма, ГСМ и спецтехнику.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!