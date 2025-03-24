В Совфеде ждут послания Путина парламенту до конца весны

Президент России Владимир Путин может перенести дату послания к Федеральному собранию на конец весны из-за своей активной международной деятельности. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.
«В последние годы глава государства обращается с посланием в начале года, чтобы подвести итоги и наметить планы, однако могу предположить, что в этом году из-за насыщенных контактов и активного международно-политического трека послание может быть сдвинуто и оглашено в течение апреля — мая. Убеждена, что это никак не повлияет на его содержание и важные для каждого россиянина вопросы», — передает ее слова ТАСС.
Косихина также напомнила, что ежегодное послание президента к парламенту является важным событием, в котором президент подводит промежуточные итоги и определяет основные направления внутренней и внешней политики страны. В этот раз ожидается, что особое внимание будет уделено вопросам внутренней политики, поддержке участников СВО, развитию социальной сферы, а также международным отношениям.
Послание Путина Федеральному собранию не связано с международной политикой, как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В 2024 году оно состоялось 29 февраля.
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