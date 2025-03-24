Что ждут жители поселков Западный и Пригородный после присоединения к Челябинску

К Челябинску присоединят два поселка: Западный и Пригородный

25 марта 2025 в 12:25 Размер текста - 17 +

Два поселка войдут в городскую черту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Присоединение поселков Западный и Пригородный к Челябинску — это важный шаг, который изменит жизнь местных жителей. Соответствующее решение принято депутатами Сосновского района и на заседании депутатов городской думы Челябинска 25 марта. Изменение статуса сельской территории на городскую влечет за собой ряд существенных перемен. Плюсы и минусы процесса читайте в материале URA.RU. Необходимость присоединения: законодательные и географические аспекты Присоединение поселков связано с изменением их статуса, что обусловлено требованиями законодательства и их географическим положением. Согласно статье 1 Закона Челябинской области, населенные пункты с численностью более 10 тысяч человек должны иметь статус городского населенного пункта. В поселке Западный зарегистрировано более 25 000 жителей, а в Пригородном — более 2 000, десятки тысяч проживают в них без регистрации, что делает их соответствующими критериям для изменения статуса. С учетом ожидаемого роста населения до 80 тысяч в ближайшие пять лет, перевод поселков в статус городских становится неизбежным. Это изменение позволит улучшить градостроительное проектирование и повысить уровень жизни местных жителей. Какие же насущные проблемы будут решены? Развитие инфраструктуры Присоединение позволит улучшить транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру. Например, в Челябинске норма обеспеченности образовательными учреждениями составляет 145 мест на 1 тысячу человек, что значительно выше, чем в Сосновском районе (80 мест). Это создаст условия для строительства новых школ и детских садов, исходя из городских нормативов. Кроме того, дети смогут посещать больше направлений кружков и секций, а родители ребят с особыми потребностями смогут пользоваться базой всего Челябинска. Качество медицинского обслуживания Присоединение обеспечит доступ к качественной медицинской помощи, включая наличие необходимого количества медицинских работников и транспортную доступность медицинских учреждений. Оказывать первичную медико-санитарную помощь жителям указанных поселков будет, как и прежде ООО «Полимедика Челябинск» (п. Западный) и ГАУЗ «Областная клиническая больница № 3» (ВОП, ул. Ласковая). А скорую медицинскую помощь жителям будет оказывать ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи». Сейчас эту функцию осуществляет ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское». Безусловно, это изменения положительно скажется на снижении времени прибытия бригад скорой медицинской помощи. Что касается оказания специализированной медицинской помощи, то после присоединения пациенты поселков по всем профилям будут направляться в медицинские организации Челябинска. Сейчас эту функцию выполняет ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское». Упрощение оформления документов Жители получат возможность официально стать частью городского сообщества, что упростит доступ к городским услугам и социальным программам. Так, теперь административный центр будет располагаться гораздо ближе, чем был ранее в Долгодеревенском. Челябинск прирастет новыми территориями Пресс-служба правительства Челябинской области Доступный городской транспорт Присоединение обеспечит удобные транспортные маршруты. Это сократит время и затраты на поездки, а также улучшит доступ к социально-досуговым объектам. При присоединении поселков межмуниципальные маршруты станут муниципальными. В связи с этим будет снижена стоимость проезда для граждан в среднем на 6-9 рублей, появится возможность бесплатных пересадок, прежде всего для школьников, студентов и пенсионеров. Также жители смогут приобрести выгодные месячные проездные билеты. Оптимизация жилищно-коммунального хозяйства Это приведет к более эффективному управлению коммунальными услугами и улучшению качества жизни. Тарифы на потребление электроэнергии в многоквартирных домах, а также в частных домах с электроплитами не изменятся. При изменении границ изменение понижающего коэффициента 0,7 до 1 на электроэнергию коснется только собственников домов с газом. Частных домов в Западном чуть больше тысячи, причем половина оборудованы электроплитами. В Пригородном и вовсе все жилые дома оборудованы электроплитами. Владельцам жилых домов нужно будет предоставить технические паспорта с указанием в них наличия установленных электроплиты и (или) электроотопления. Технический паспорт выдают в бюро технической инвентаризации (ОГБУ «Бюро технической инвентаризации Челябинской области»). Если техпаспорт отсутствует, то изготовить его могут: ППК «Роскадастр»; ОГБУ «Бюро технической инвентаризации Челябинской области»; другие организации с соответствующим видом деятельности. Тарифы на отопление, газ и вывоз мусора не изменятся. Кроме того, не предусмотрено также изменение платы за техприсоединение коммунальных услуг. Увеличение рыночной стоимости жилья Присоединение к Челябинску повысит ликвидность недвижимости и стоимость квадратного метра жилья. Благоустройство по современным стандартам Поселки приобретут городской статус, а значит, и подход к их проектированию — городские. Это позволит решить существующие проблемы по их освещению и благоустройству, развить сеть велодорожек, обустроить ливневками забадный берег Шершневского водохранилища, строить более стильные и современные объекты. Появится гарант, что территории новых жилых районов будут обеспечены необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой, благоустройством. Условия «сельской ипотеки» Объединение поселков Западный и Пригородный с Челябинском не повлияет на условия льготной ипотеки для тех, кто уже успел оформить кредит. Многие опасались, что изменение статуса территорий с сельских на городские может привести к пересмотру условий ипотечных договоров. Однако правительство РФ четко прописало правила предоставления субсидий на сельскую ипотеку, и изменение административных границ после заключения кредитного договора не является основанием для повышения процентной ставки. В пунктах 9 и 27 Правил предоставления субсидий точно указаны случаи, когда ставка может быть изменена: это незавершение строительства, нарушение условий кредита, отсутствие регистрации в приобретенном жилье и некоторые другие факторы. Присоединение территории к городу после оформления кредита в этот список не входит. Таким образом, все заемщики, оформившие ипотеку по программе «сельская ипотека» до присоединения поселков к Челябинску, могут быть спокойны: их процентная ставка останется неизменной. Это важный момент, гарантирующий стабильность и предсказуемость для жителей Западного и Пригородного, которые уже приобрели жилье в рамках этой программы. Изменение административных границ не станет для них дополнительным финансовым бременем. Изменение Коэффициента территории (КТ) в полисе ОСАГО В поселках был установлен минимальный коэффициент — 1, после перевода территории в городскую он поднимется до 1,77. Повышение коэффициента для города объясняется объемом трафика и ростом числа аварий. Учитывая, что далеко не все фактически проживающие люди имеют прописку в этих поселках, можно сделать вывод, что сниженный коэффициент по ОСАГО не был для них определяющим фактором. Присоединение поселков Западный и Пригородный к Челябинску открывает новые горизонты для их жителей. Ожидаемые изменения в инфраструктуре, социальной сфере и экономике создадут более комфортные условия для жизни и работы. О предстоящем присоединении заговорили в конце 2024 года, когда губернатор региона Алексей Текслер в ходе прямой линии подчеркнул, что данная инициатива способствует более эффективному развитию инфраструктуры. В начале марта мэр Челябинска Алексей Лошкин выразил мнение, что такое присоединение является перспективной идеей. В свою очередь, руководитель Сосновского района Евгений Ваганов указал на отсутствие альтернативных вариантов. Плюсов очевидно намного больше URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Присоединение поселков Западный и Пригородный к Челябинску — это важный шаг, который изменит жизнь местных жителей. Соответствующее решение принято депутатами Сосновского района и на заседании депутатов городской думы Челябинска 25 марта. Изменение статуса сельской территории на городскую влечет за собой ряд существенных перемен. Плюсы и минусы процесса читайте в материале URA.RU. Присоединение поселков связано с изменением их статуса, что обусловлено требованиями законодательства и их географическим положением. Согласно статье 1 Закона Челябинской области, населенные пункты с численностью более 10 тысяч человек должны иметь статус городского населенного пункта. В поселке Западный зарегистрировано более 25 000 жителей, а в Пригородном — более 2 000, десятки тысяч проживают в них без регистрации, что делает их соответствующими критериям для изменения статуса. С учетом ожидаемого роста населения до 80 тысяч в ближайшие пять лет, перевод поселков в статус городских становится неизбежным. Это изменение позволит улучшить градостроительное проектирование и повысить уровень жизни местных жителей. Какие же насущные проблемы будут решены? Присоединение позволит улучшить транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру. Например, в Челябинске норма обеспеченности образовательными учреждениями составляет 145 мест на 1 тысячу человек, что значительно выше, чем в Сосновском районе (80 мест). Это создаст условия для строительства новых школ и детских садов, исходя из городских нормативов. Кроме того, дети смогут посещать больше направлений кружков и секций, а родители ребят с особыми потребностями смогут пользоваться базой всего Челябинска. Присоединение обеспечит доступ к качественной медицинской помощи, включая наличие необходимого количества медицинских работников и транспортную доступность медицинских учреждений. Оказывать первичную медико-санитарную помощь жителям указанных поселков будет, как и прежде ООО «Полимедика Челябинск» (п. Западный) и ГАУЗ «Областная клиническая больница № 3» (ВОП, ул. Ласковая). А скорую медицинскую помощь жителям будет оказывать ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи». Сейчас эту функцию осуществляет ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское». Безусловно, это изменения положительно скажется на снижении времени прибытия бригад скорой медицинской помощи. Что касается оказания специализированной медицинской помощи, то после присоединения пациенты поселков по всем профилям будут направляться в медицинские организации Челябинска. Сейчас эту функцию выполняет ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское». Жители получат возможность официально стать частью городского сообщества, что упростит доступ к городским услугам и социальным программам. Так, теперь административный центр будет располагаться гораздо ближе, чем был ранее в Долгодеревенском. Присоединение обеспечит удобные транспортные маршруты. Это сократит время и затраты на поездки, а также улучшит доступ к социально-досуговым объектам. При присоединении поселков межмуниципальные маршруты станут муниципальными. В связи с этим будет снижена стоимость проезда для граждан в среднем на 6-9 рублей, появится возможность бесплатных пересадок, прежде всего для школьников, студентов и пенсионеров. Также жители смогут приобрести выгодные месячные проездные билеты. Это приведет к более эффективному управлению коммунальными услугами и улучшению качества жизни. Тарифы на потребление электроэнергии в многоквартирных домах, а также в частных домах с электроплитами не изменятся. При изменении границ изменение понижающего коэффициента 0,7 до 1 на электроэнергию коснется только собственников домов с газом. Частных домов в Западном чуть больше тысячи, причем половина оборудованы электроплитами. В Пригородном и вовсе все жилые дома оборудованы электроплитами. Владельцам жилых домов нужно будет предоставить технические паспорта с указанием в них наличия установленных электроплиты и (или) электроотопления. Технический паспорт выдают в бюро технической инвентаризации (ОГБУ «Бюро технической инвентаризации Челябинской области»). Если техпаспорт отсутствует, то изготовить его могут: ППК «Роскадастр»; ОГБУ «Бюро технической инвентаризации Челябинской области»; другие организации с соответствующим видом деятельности. Тарифы на отопление, газ и вывоз мусора не изменятся. Кроме того, не предусмотрено также изменение платы за техприсоединение коммунальных услуг. Присоединение к Челябинску повысит ликвидность недвижимости и стоимость квадратного метра жилья. Поселки приобретут городской статус, а значит, и подход к их проектированию — городские. Это позволит решить существующие проблемы по их освещению и благоустройству, развить сеть велодорожек, обустроить ливневками забадный берег Шершневского водохранилища, строить более стильные и современные объекты. Появится гарант, что территории новых жилых районов будут обеспечены необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой, благоустройством. Объединение поселков Западный и Пригородный с Челябинском не повлияет на условия льготной ипотеки для тех, кто уже успел оформить кредит. Многие опасались, что изменение статуса территорий с сельских на городские может привести к пересмотру условий ипотечных договоров. Однако правительство РФ четко прописало правила предоставления субсидий на сельскую ипотеку, и изменение административных границ после заключения кредитного договора не является основанием для повышения процентной ставки. В пунктах 9 и 27 Правил предоставления субсидий точно указаны случаи, когда ставка может быть изменена: это незавершение строительства, нарушение условий кредита, отсутствие регистрации в приобретенном жилье и некоторые другие факторы. Присоединение территории к городу после оформления кредита в этот список не входит. Таким образом, все заемщики, оформившие ипотеку по программе «сельская ипотека» до присоединения поселков к Челябинску, могут быть спокойны: их процентная ставка останется неизменной. Это важный момент, гарантирующий стабильность и предсказуемость для жителей Западного и Пригородного, которые уже приобрели жилье в рамках этой программы. Изменение административных границ не станет для них дополнительным финансовым бременем. В поселках был установлен минимальный коэффициент — 1, после перевода территории в городскую он поднимется до 1,77. Повышение коэффициента для города объясняется объемом трафика и ростом числа аварий. Учитывая, что далеко не все фактически проживающие люди имеют прописку в этих поселках, можно сделать вывод, что сниженный коэффициент по ОСАГО не был для них определяющим фактором. Присоединение поселков Западный и Пригородный к Челябинску открывает новые горизонты для их жителей. Ожидаемые изменения в инфраструктуре, социальной сфере и экономике создадут более комфортные условия для жизни и работы. О предстоящем присоединении заговорили в конце 2024 года, когда губернатор региона Алексей Текслер в ходе прямой линии подчеркнул, что данная инициатива способствует более эффективному развитию инфраструктуры. В начале марта мэр Челябинска Алексей Лошкин выразил мнение, что такое присоединение является перспективной идеей. В свою очередь, руководитель Сосновского района Евгений Ваганов указал на отсутствие альтернативных вариантов.