24 марта 2025

В ХМАО поменялось расписание рейсов в Узбекистан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты из ХМАО в Узбекистан будут летать по новому расписанию
Самолеты из ХМАО в Узбекистан будут летать по новому расписанию Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе скорректировано расписание рейсов из Нижневартовска в Узбекистан. Компания Uzbekistan Airways сохранит перелёты из Нижневартовска в Ташкент и Наманган, но с изменением времени вылета. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Uzbekistan Airways» по воскресеньям продолжит выполнять рейсы в Ташкент. Вылет из Нижневартовска назначен на 10 часов 30 минут (сейчас 10 часов 15 минут). А вот рейсы в Наманган будут осуществляться по пятницам. Отправлять борт планируют в 21 час 45 минут (вместо 22 часов 50 минут), сообщил телеграм-канал «Транспортный цех I Югра».

Весенне-летнее расписание вступило в силу с 30 марта. Рейсы в Ташкент будут выполняться по воскресеньям, с вылетом из Нижневартовска в 10:30 вместо прежних 10:15. Перелёты в Наманган назначены на пятницу — самолёт отправится в 21:45, тогда как раньше рейс выполнялся в 22:50.

Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию Uzbekistan Airways. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург запустили новые авиарейсы. Их будет выполнять компания «РусЛайн».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе скорректировано расписание рейсов из Нижневартовска в Узбекистан. Компания Uzbekistan Airways сохранит перелёты из Нижневартовска в Ташкент и Наманган, но с изменением времени вылета. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. «Uzbekistan Airways» по воскресеньям продолжит выполнять рейсы в Ташкент. Вылет из Нижневартовска назначен на 10 часов 30 минут (сейчас 10 часов 15 минут). А вот рейсы в Наманган будут осуществляться по пятницам. Отправлять борт планируют в 21 час 45 минут (вместо 22 часов 50 минут), сообщил телеграм-канал «Транспортный цех I Югра». Весенне-летнее расписание вступило в силу с 30 марта. Рейсы в Ташкент будут выполняться по воскресеньям, с вылетом из Нижневартовска в 10:30 вместо прежних 10:15. Перелёты в Наманган назначены на пятницу — самолёт отправится в 21:45, тогда как раньше рейс выполнялся в 22:50. Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию Uzbekistan Airways. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург запустили новые авиарейсы. Их будет выполнять компания «РусЛайн».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...