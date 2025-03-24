В ХМАО поменялось расписание рейсов в Узбекистан

В Ханты-Мансийском автономном округе скорректировано расписание рейсов из Нижневартовска в Узбекистан. Компания Uzbekistan Airways сохранит перелёты из Нижневартовска в Ташкент и Наманган, но с изменением времени вылета. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Uzbekistan Airways» по воскресеньям продолжит выполнять рейсы в Ташкент. Вылет из Нижневартовска назначен на 10 часов 30 минут (сейчас 10 часов 15 минут). А вот рейсы в Наманган будут осуществляться по пятницам. Отправлять борт планируют в 21 час 45 минут (вместо 22 часов 50 минут), сообщил телеграм-канал «Транспортный цех I Югра».
Весенне-летнее расписание вступило в силу с 30 марта. Рейсы в Ташкент будут выполняться по воскресеньям, с вылетом из Нижневартовска в 10:30 вместо прежних 10:15. Перелёты в Наманган назначены на пятницу — самолёт отправится в 21:45, тогда как раньше рейс выполнялся в 22:50.
Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию Uzbekistan Airways. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург запустили новые авиарейсы. Их будет выполнять компания «РусЛайн».
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