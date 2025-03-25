Полвека ожидавшему казни японцу заплатят почти 1,5 миллиона долларов

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В Японии оправдали присужденного к смертной казни
В Японии оправдали присужденного к смертной казни Фото:

Суд префектуры Сидзуока в Японии присудил компенсацию в размере 217 миллионов иен (около 1,44 миллиона долларов) 89-летнему Ивао Хакамате. Мужчина был оправдан после длительного ожидания исполнения смертной казни, по данным, представленным его адвокатами и опубликованным агентством Kyodo News.

«Запрос на компенсацию был подан в суд в январе после того, как в октябре прошлого года был вынесен оправдательный приговор Хакамате, что ознаменовало конец многолетней борьбы его семьи за его освобождение из камеры смертников в связи с делом, произошедшим в префектуре Сидзуока в центральной части Японии», — сообщает Kyodo News. По данным агентства, адвокат Хакаматы выступал в качестве его опекуна и подал запрос, требуя около 217 миллионов иен.

Хакамата был задержан в 1966 году по обвинениям в серьезных преступлениях, включая ограбление и убийство. Спустя 20 дней допросов он сделал признательные показания, которые позже оспорил, утверждая, что они были получены под пытками. В 2014 году судебное разбирательство выявило несоответствие между ДНК Хакаматы и образцами крови, найденными на месте преступления.

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Суд префектуры Сидзуока в Японии присудил компенсацию в размере 217 миллионов иен (около 1,44 миллиона долларов) 89-летнему Ивао Хакамате. Мужчина был оправдан после длительного ожидания исполнения смертной казни, по данным, представленным его адвокатами и опубликованным агентством Kyodo News. «Запрос на компенсацию был подан в суд в январе после того, как в октябре прошлого года был вынесен оправдательный приговор Хакамате, что ознаменовало конец многолетней борьбы его семьи за его освобождение из камеры смертников в связи с делом, произошедшим в префектуре Сидзуока в центральной части Японии», — сообщает Kyodo News. По данным агентства, адвокат Хакаматы выступал в качестве его опекуна и подал запрос, требуя около 217 миллионов иен. Хакамата был задержан в 1966 году по обвинениям в серьезных преступлениях, включая ограбление и убийство. Спустя 20 дней допросов он сделал признательные показания, которые позже оспорил, утверждая, что они были получены под пытками. В 2014 году судебное разбирательство выявило несоответствие между ДНК Хакаматы и образцами крови, найденными на месте преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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