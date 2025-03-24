Завод «ГИРД» в Миассе (Челябинская область) изготовил амбулифты для аэропорта «Шереметьево» в Москве. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, это первый заказ аэропорта на данную продукцию.
«Изготовили два амбулифта на шасси „Камаз-Компас 9“ для „Шереметьево“. В настоящий момент ведется поставка. Автомобили используются для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями», — заявили URA.RU в офисе завода «ГИРД».
Техника позволит комфортно и безопасно транспортировать пассажиров, вести посадку на самолет и высадку с него. Конструкция амбулифтов включает ножничный подъемный механизм, установленный на шасси с гидравлическими опорами. Это обеспечит стабильность устройства во время эксплуатации.
Амбулифты инженеры спроектировали таким образом, что могут обслуживать самолеты различных размеров. Габариты платформы позволят адаптироваться к различным типам воздушных судов. Минимально амбулифты будут подниматься на высоту 2,4 метра, максимально — 5,8 метра.
Несмотря на то, что в «Шереметьево» амбулифты отправили впервые, в другие московские аэропорты эта техника миасцами поставлялась. В феврале «ГИРД» отгрузил новый трап в Воронеж.
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