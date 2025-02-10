10 февраля 2025

Миасский завод сделал новый трап для аэропорта Воронежа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый трап прибыл в Воронеж 11 февраля
Новый трап прибыл в Воронеж 11 февраля Фото:

Завод спецтехники «ГИРД» в Миассе (Челябинская область) изготовил для аэропорта Воронежа новый трап. Как URA.RU сообщили в пресс-службе производителя, конструкция шасси и лестницы полностью выполнена инженерами предприятия.

«Изготовили и отгрузили пассажирский самоходный трап. Сегодня изделие прибыло в Воронеж. Полностью обновили конструкцию», — рассказали URA.RU на заводе «ГИРД».

Трап предназначен для посадки и высадки пассажиров из самолетов «Ил-96», «Ту-204», «Ту-214», «Як-40», «Ан-148» и «А-319». Допустимая высота порога составляет от 2,2 и до 5,8 метра. Выдвижение лестницы трапа ведется автоматически и с помощью звуковых сигналов при ударе подпружиненных упоров. Процесс можно видеть на дисплее.

У трапа есть два скоростных режима. Один будут применять для передвижения техники со скоростью до 25 километров в час. Другая предназначена для подъезда к самолету с автоматическим снижением скорости по мере приближения. Здесь трап будет двигаться от шести до 0,8 километра в час.

Техника полностью соответствует требованиям безопасности. Есть габаритные огни, указатели заднего хода, поворота и другое освещение. При стыковке трапа с воздушным судном выдвижение лестницы будет самостоятельно блокироваться, оставаясь зафиксированным. Поверхности, по которым будут ходить пассажиры, сделаны из алюминия с антискользящим покрытием и отверстиями для схода воды.

Предприятие накопило опыт выпуска аэротехники. Летом 2023 года «ГИРД» поставил трап с красными дорожками для борта № 1 в московский аэропорт «Внуково-2» . Спустя год, в августе 2024-го, завод обеспечил аэролифтом аэропорт «Мирный» в Якутии.

Трап может выдержать на себе 74 человека
Трап может выдержать на себе 74 человека
Фото:
Высота платформы может составлять от 2,2 до 5,8 метра
Высота платформы может составлять от 2,2 до 5,8 метра
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Завод спецтехники «ГИРД» в Миассе (Челябинская область) изготовил для аэропорта Воронежа новый трап. Как URA.RU сообщили в пресс-службе производителя, конструкция шасси и лестницы полностью выполнена инженерами предприятия. «Изготовили и отгрузили пассажирский самоходный трап. Сегодня изделие прибыло в Воронеж. Полностью обновили конструкцию», — рассказали URA.RU на заводе «ГИРД». Трап предназначен для посадки и высадки пассажиров из самолетов «Ил-96», «Ту-204», «Ту-214», «Як-40», «Ан-148» и «А-319». Допустимая высота порога составляет от 2,2 и до 5,8 метра. Выдвижение лестницы трапа ведется автоматически и с помощью звуковых сигналов при ударе подпружиненных упоров. Процесс можно видеть на дисплее. У трапа есть два скоростных режима. Один будут применять для передвижения техники со скоростью до 25 километров в час. Другая предназначена для подъезда к самолету с автоматическим снижением скорости по мере приближения. Здесь трап будет двигаться от шести до 0,8 километра в час. Техника полностью соответствует требованиям безопасности. Есть габаритные огни, указатели заднего хода, поворота и другое освещение. При стыковке трапа с воздушным судном выдвижение лестницы будет самостоятельно блокироваться, оставаясь зафиксированным. Поверхности, по которым будут ходить пассажиры, сделаны из алюминия с антискользящим покрытием и отверстиями для схода воды. Предприятие накопило опыт выпуска аэротехники. Летом 2023 года «ГИРД» поставил трап с красными дорожками для борта № 1 в московский аэропорт «Внуково-2» . Спустя год, в августе 2024-го, завод обеспечил аэролифтом аэропорт «Мирный» в Якутии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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